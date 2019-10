Bajan de precios todos los combustibles

Durante la semana del 5 al 11 de este mes, todos los combustibles bajarán de precio por disposición del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Con los nuevos precios, la Gasolina Premium se venderá a RD$226.80 por galón, baja RD$ 2.60; la Gasolina Regular a RD$ 211.90, baja RD$ 2.90; el Gasoil Regular a RD$ 181.10, baja RD$ 3.40 y el Gasoil Óptimo a RD$ 193.60, baja RD$ 2.80.

Funcionario dice crisis en Haití limita flujo comercial con RD

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, expresó ayer que la crisis política que está viviendo el pueblo haitiano ha afectado el flujo comercial y, por consiguiente, dijo que en estos momentos las exportaciones hacia el vecino país se ven limitadas.

De acuerdo al funcionario en las mediciones que han hecho mes por mes han percibido que las ventas que hacen en Haití han bajado, citando, por ejemplo, los casos en la demanda de pollos, huevos y otros productos.

Aprueban 12 nuevas empresas de zonas francas

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) aprobó en sesión ordinaria los permisos para el desarrollo y operación de cuatro nuevos parques industriales, así como los permisos de instalación de 12 nuevas empresas, las cuales proyectan generar más de 1,220 empleos directos.

En la referida reunión del Consejo Directivo, el viceministro de Industria, Comercio y Mipymes, Marcelo Puello, quien presidió la sesión, informó que estas nuevas empresas han estimado realizar una inversión superior a los RD$2,299 millones, además de la generación de divisas por US$ 21 millones.

Gobierno quiere a servicios digitales

El gobierno dominicano quiere cobrar el ITBIS de 18 % o el Impuesto al Consumo Selectivo de 10 % a la venta de contenidos digitales de plataformas internacionales a partir del año 2020. El plan está incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2020 que fue entregado al Senado este martes.

Los agentes de retención del tributo serían los intermediarios en el pago de dicho servicio para el caso de las operaciones que físicamente no están asentadas en el país. Con ello, el gobierno dominicano se une al grupo de países de la región latinoamericana que intenta obtener recursos de un mercado difícil de regular y en el que es todavía más difícil recaudar impuestos.

Someterá recurso de amparo por posible cobro impuestos

La Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (Cadolec), por medio de su presidente, Domingo Rojas Pereyra, anunció que la próxima semana incoaría un recurso de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), para evitar el cobro de impuestos a partir del próximo año, pretensión del gobierno de que cobraría impuestos a las plataformas de suscripción en línea como Netflix, Spotify, Airbnb y otras, según lo establece el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2020.

En ese sentido el presidente de Cadolec, expresó “que la “voracidad fiscal” del Estado no puede seguir centrándose en el sector de las telecomunicaciones y estar dirigida a la clase media que es la que mayormente consume productos adquiridos mediante el comercio electrónico y tiene como medios de esparcimiento servicios en línea.

Haina, municipio en estado de emergencia

La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y la Región Sur instó al Gobierno a declarar al municipio en estado de emergencia, debido al incendio del vertedero que se ha extendido por más de una semana, afectando a las comunidades y el normal desempeño de la producción y los servicios.

La entidad empresarial proclamó que el control definitivo del incendio en el depósito de basura desborda las capacidades locales, por lo que solicitó al presidente Danilo Medina disponer la acción de organismos gubernamentales para sofocarlo y al propio tiempo establecer un cordón de seguridad.

“Parches” tributarios se cuelan en Proyecto de Presupuesto

El déficit fiscal continuará creciendo en 2020, al alcanzar el 2.2% del PIB, superior al 1.7 % estimado para el presente año.

En el proyecto de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda incluyó nuevos medios para recaudar más impuestos. (BAYOAN FREITES)

El proyecto de Ley del presupuesto general del Estado, para el 2020, trae bajo el brazo su propio “parche” tributario, que va desde fomentar la creación de más banca de lotería, con el único objetivo de cobrarles impuestos, hasta dejar sin efecto el ajuste por inflación para el cobro del impuesto sobre la renta a las personas físicas, lo que pone en suspensión lo que manda el párrafo I del Código Tributario y sus modificaciones.

BID Invest emite primer bono mercado capitales en RD

BID Invest, miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), emitió su primer bono en los mercados de capitales dominicanos por un monto de 500 millones de pesos dominicanos.

Explicó, a través de un comunicado dado a conocer ayer, que el bono, que tiene una tasa fija del 8,80 por ciento y vencimiento el 19 de octubre de 2022, ha recibido interés de inversionistas locales, especialmente de las administradoras de fondos de pensiones y gestoras de fondos.

Estudio MICM resalta potencial de la joyería artesanal

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentó los resultados del primer estudio sobre joyería artesanal dominicana, el cual resalta las oportunidades de empleo en el sector, principalmente para jóvenes de provincias que cuentan con recursos mineros.

Para el estudio “Caracterización de los Talleres de Joyería Artesanal en la República Dominicana” fueron entrevistados los artesanos con talleres de joyería, un total de 372, los cuales generan un total de 1,197 empleos directos.

Competitividad y CESAC firman acuerdo

El Consejo Nacional de Competitividad y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil (CESAC) firmaron acuerdo interinstitucional que permitirá la formulación de una plantilla técnica de procedimientos para eficientizar el proceso de cadena de frío en productos perecederos exportables por vía aérea.

La firma del convenio fue encabezada por Rafael Paz, director ejecutivo de COMPETITIVIDAD y el General de Brigada de Defensa Aérea, Aracenis Castillo De la Cruz, FARD, director general del CESAC.

Bayahíbe sale fortalecida en Top-Resa 2019

Una vez más República Dominicana logra conquistar el interés de turoperadores e inversionistas durante la feria internacional IFTM Top-Resa 2019, que se celebra en París, Francia, para la construcción de nuevas infraestructuraS hoteleras en el país, siendo Bayahíbe la gran atracción para estos proyectos.

Karavel-Promovacances, que posee dos clubes propios en Punta Cana y proyecta volver a Puerto Plata, si se confirma vuelos hacia ese destino, está interesado en construir un nuevo club en Bayahíbe.

Resaltan oportunidades RD para aumentar el comercio con Italia

El presidente de la Cámara de Comercio Domínico-Italiana, Celso Marranzini, el canciller Miguel Vargas Maldonado y el embajador de Italia en el país, Andrea Canepari, resaltaron ayer las oportunidades que existen para incrementar el intercambio comercial entre ambas naciones.

En el desayuno de la entidad, que se realizó en la Torre Empresarial, Marranzini expresó que la descendencia italiana en el país participa en todos los sectores económicos con un peso importante en el producto interno bruto (PIB).

Precios de productos agrícolas bajan entre un peso y RD $20

Los precios de numerosos productos agrícolas han descendido entre uno y veinte pesos en la última semana en el mercado Nuevo de la avenida Duarte, mientras otros registraron alzas entre cincuenta centavos a ocho pesos.

Entre los productos que descendieron de precio figuran el melón cantalupe, que bajó 20 pesos la unidad; la lechosa, 10 pesos; la zanahoria, ocho pesos la libra; el brócoli, coliflor y repollo, ocho pesos.

Notas internacionales

La crisis de combustible seca los grifos en Haití

“Las cosas se han deteriorado. No hay agua, el país no tiene nada y los precios solo suben”, protesta el haitiano Jonel Bernier, un vendedor ambulante que se encontraba este jueves en el centro de Puerto Príncipe vendiendo jugos a unos clientes para los que cada día es mil encontrar agua.

El agua potable escasea desde que se desataron las virulentas protestas contra del presidente Jovenel Moise el

pasado 16 de septiembre, ya que los repartidores, si consiguen diésel para sus camiones, no logran cruzar las barricadas que casi a diario congestionan las principales vías de las grandes ciudades.

Plan de 300 millones de euros en España por Thomas Cook

El Gobierno español aprobará el próximo 11 de octubre un real decreto ley con trece medidas de choque, que suponen unos 300 millones de euros, para hacer frente a la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, entre ellas una rebaja de las tasas de pasajeros y de ruta en los vuelos a Canarias y Baleares.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, presentó ayer dichas medidas, centradas en Canarias y Baleares, con las que se espera suavizar el impacto del colapso del turoperador en el empleo, que ha afectado a 3.400 trabajadores de forma directa, pero podría abarcar a muchos más.

Apocalipsis azota al comercio minorista de Estados Unidos

Las quiebras en el comercio minorista de Estados Unidos no paran. En lo que llevamos de año se han cerrado ya más de 8,567 establecimientos, superando así en un 46% el número de tiendas que perecieron el año pasado, un total de 5,844, según los datos de Coresight Research. De hecho se espera que a finales de 2019, la cifra total alcance las 12.000 tiendas.

Forever 21 es la última minorista estadounidense en cobijarse en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Bajo la suspensión de pagos, la compañía espera reestructurar su modelo de negocio en un intento por volver a ser rentable. Lo que implica, entre otras cosas, el cierre de establecimientos, cerca de 178 en el país.

Facebook, Google y Amazon enfrentan nueva investigación

Las grandes empresas tecnológicas están a punto de enfrentar otro dolor de cabeza en el Congreso.

La presidenta del Comité de la Pequeña Empresa de la Cámara de Representantes, Nydia Velázquez, planea invitar a Amazon.com Inc., Google y Facebook Inc. de Alphabet Inc. a enfrentar las preguntas de su comité sobre cómo las compañías pueden estar dañando el panorama competitivo para las pequeñas empresas.

Destitución de Trump enturbia política comercial

El presidente Donald Trum afronta serios cuestionamientos a su gestión de gobierno. (AP)

Esta semana Donald Trump le envió dos saludos a China a través de Twitter mientras el país se preparaba para celebrar el 70 aniversario del establecimiento de la República Popular.

El primer saludo, que envió el lunes, era un mensaje malhumorado y furtivo, en el que afirmó que EEUU estaba “ganando” la guerra comercial y que Beijing no debería haber “roto el acuerdo” que los dos países habían elaborado a principios de este año.

¿Se dirigen las acciones y el dólar estadounidenses a una caída?

Durante décadas, a los ahorradores mundiales, y a los estadounidenses ahorradores de pensiones en particular, se les ha enseñado que deben invertir la mayor parte de su dinero en un fondo indexado al S&P — un fondo que intenta replicar las fortunas de las compañías más grandes de EEUU — y que luego deberían olvidarse de ese dinero hasta que estuvieran cerca de la edad de jubilación. Desde mediados de la década de 1980 hasta ahora, ése ha sido un consejo relativamente bueno. Después de todo, las multinacionales estadounidenses eran la mejor manera de invertir en la globalización, y la globalización fue muy positiva para los precios de las acciones de muchas grandes compañías.