BANÍ, República Dominicana.- El viceministro de Fomento a las Mipymes Ignacio Méndez destacó la importancia que reviste el Programa Mipymes Digitales para los pequeños negocios, el cual está enfocado en la alfabetización digital a los fines de lograr servicios más especializados.

El funcionario del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se refirió al tema al intervenir en el inicio del II FORO FENACERD denominado “Comercio de Avanzada en una Ciudad Inteligente”.

La actividad se llevó a cabo este martes en el Centro Cultural Perelló y fue organizada por la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominica (FENACERD), que preside Manuel Ortiz.

Méndez enfatizó en que la tarea del MICM es que los pequeños comerciantes puedan focalizar toda la creatividad y la innovación en fines productivos y generar las destrezas necesarias y aprovechar el denominado “tigüeraje dominicano” para generar mejores comercios.

Además, agregó que las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) se han convertido en una herramienta imprescindible para los sectores productivos, porque contribuyen a la gestión empresarial, a la adopción de innovaciones productivas y al acceso a mercados nacionales e internacionales.

Destacó que en República Dominicana menos de la mitad de las mipymes se encuentran conectadas a internet, solo un 44 por ciento usa el celular, aunque este uso no necesariamente se refiere al relacionado con el negocio, y solo un 13 por ciento tiene computadora.

“El caso de las mipymes móviles, es decir, aquellas que no tienen un local para operar, la situación es aún más preocupante, apenas un 3 por ciento usa computadora, solo un 2.8 por ciento usa internet y menos de un 1 por ciento tiene una página web”, explicó.

Señaló que los asesores TICs en los centros mipymes ofrecen asesoría gratuita en materia de comercio electrónico, marketing digital, uso eficiente de herramientas productivas a través del celular y diagnósticos digitales empresariales.

En el sur del país el MICM mantiene en funcionamiento los centros mipymes Barahona (UCATEBA), San Juan de la Maguana (UASD) y San Cristóbal (Loyola). Argumentó que las mipymes de la provincia Peravia tienen a su disposición el Centro Mipymes San Cristóbal (Loyola).

Resaltó que el MICM dispone también del programa Embajadores Digitales, el cual cuenta con 300 jóvenes con especialización en temas digitales que salen a buscar a los mipymes en sus negocios para explicarles las ventajas de digitalizarse.

“Tenemos disponible el Programa Mipymes Digitales, programa especializado de alfabetización digital, para que el no saber sobre tecnología no sea un obstáculo para la integración social de los negocios más pequeños”, dijo.

Una empresa que no esté organizada, que no cuente con un software y que no tenga claridad de su modelo de negocio, se le hace difícil acceder a este tipo de beneficios, por lo que la tecnología no es solo un factor para innovar, sino también una pieza clave para la formalización de los negocio.

“Como ustedes podrán ver, nuestro objetivo desde el Ministerio es disminuir al máximo posible la burocracia para que ustedes, como empresarios, enfrenten trámites simples, pues estamos conscientes de que el éxito consiste en simplificar lo complicado y no complicar lo simple”, manifestó Méndez.