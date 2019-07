Resumen de notas económicas de la semana

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Junta Monetaria autorizó liberar del encaje legal RD$5,154.9 millones adicionales para financiar préstamos interinos para la construcción de viviendas.

El Banco Central de la República Dominicana informó a los agentes económicos y al público en general, que en fecha 27 de junio del 2019 la Junta Monetaria autorizó, mediante la Tercera Resolución, la liberación de recursos del encaje legal por un monto total de hasta RD$5,154.9 millones adicionales, siendo estos últimos especializados para ser canalizados por los bancos múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos al financiamiento de préstamos interinos para la construcción de viviendas, lo cual contribuirá a la creación de empleos y a dinamizar las actividades comerciales de los sectores vinculados, propiciando el acceso a viviendas dignas.

Los préstamos con cargo a estos recursos deberán ser otorgados a una tasa de interés de hasta un 9.0% anual fija, a un plazo de dos (2) años, pudiendo ser renovables y las recuperaciones volver a ser recolocadas, por un plazo remanente que no supere los 6 años de vigencia de este programa. Del monto liberado, RD$4,430.7 millones serán colocados por los Bancos Múltiples y RD$724.2 millones por las Asociaciones de Ahorros y Préstamos.

Cabe recordar, que la Junta Monetaria mediante la Novena Resolución del 30 de mayo del 2019, autorizó liberar recursos del encaje legal por un monto de hasta RD$29,209.7 millones para ser canalizados por las entidades de intermediación financiera en préstamos a los sectores productivos tales como: exportación, manufactura, agropecuario, viviendas, consumo, comercio y Pymes. A este monto se le adiciona la liberación de RD$5,154.9 millones, para un total general de RD$34,364.6 millones.

Del monto liberado el 30 de mayo de 2019, ya se han canalizado, al 28 de junio de 2019, recursos a diferentes sectores por un monto de RD$8,314.2 millones, beneficiándose 1,761 deudores.

………………………………………………..

Banco Central reduce su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, llegando a 5.00% anual

En su reunión de política monetaria de junio de 2019, el Banco Central (BC) decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos, pasando de 5.50% a 5.00% anual. De acuerdo al esquema de gestión de liquidez de corto plazo del BCRD, la tasa de depósitos remunerados (overnight) disminuye de 4.00% a 3.50% anual y la tasa de la facilidad permanente de expansión (repos), se reduce de 7.00% a 6.50% anual.

La decisión de reducir la tasa de referencia se fundamenta en el análisis detallado del balance de riesgos respecto a los pronósticos de inflación, incluyendo indicadores macroeconómicos internacionales y domésticos, las expectativas del mercado y las proyecciones de mediano plazo. La inflación mensual de mayo fue de -0.03%, mientras que la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año disminuyó a 1.36%.

Por otro lado, la inflación interanual, es decir de mayo 2018 a mayo 2019, descendió a 1.31%, ubicándose por séptimo mes consecutivo por debajo del límite inferior del rango meta.

………………………………………………………………..

Sigue estancada discusión sobre reajuste de salarios

La discusión sobre el aumento de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado sigue estancada en el mismo punto desde hace meses, ya que ninguno de los sectores cede a su posición, por lo que no logran ponerse de acuerdo.

Por un período de casi cuatros horas, empresarios, sindicalistas y Gobierno se reunieron ayer en busca de consensuar acerca del incremento en los salarios, que como establece la ley debió aprobarse el pasado mayo, sin llegar a ninguna conclusión por lo que pospusieron el encuentro para el próximo martes, a las 10:00 de la mañana, en el Ministerio de Trabajo.

Mientras, los empresarios piden un aumento de un 10% y la reclasificación de las empresas conforme a la Ley 187-17, los sindicalistas proponen un 25% de incremento salarial y que se discuta el tema de la reclasificación 120 días después de haber sido aprobado el incremento.

El presidente de la Confederación de Patronos de República Dominicana (Copardom), Juan Alfredo de la Cruz, manifestó que ya no se puede dar más largas al tema de la reclasificación de las empresas e indicó que en el encuentro de hoy no se tocó el tema del porcentaje a aumentar a los salarios mínimos del sector privado no sectorizado.

………………………………………………..

Precios de los combustibles se mantendrán sin variación

Todos los combustibles mantendrán su mismo precio durante la semana del 6 al 12 de julio de 2019, luego de que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes emitiera una resolución que los declara inalterables para ese período.

Según un comunicado de prensa, la gasolina premium seguirá a RD$227.40 por galón, la gasolina regular a RD$213.30, el gasoil regular a RD$174.00 y el gasoil óptimo a RD$188.20.

El avtur sigue a RD$139.60 por galón, el kerosene a RD$165.90, el fuel oil a RD$113.46, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) a RD$91.60 y el Gas Natural a RD$28.97 por metro cúbico.

La tasa de cambio promediada es de RD$50.84, según sondeo realizado por el Banco Central.

………………………………………………..

Hacienda debate fideicomiso en el sector transporte

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, encabezó la primera reunión de trabajo del Comité de Administración y Control del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovit) para analizar los aspectos que permitirán la implementación formal del fideicomiso público, que procura contribuir con la organización, sistematización, modernización y desarrollo del sistema de transporte dominicano.

El Comité que fue constituido por autorización del presidente de la República, Danilo mediante el Decreto número 353-18, busca coadyuvar al cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La reunión contó con la asistencia del ministro de Economía, Isidoro Santana y la directora ejecutiva del Intrant, Franchesca de los Santos; los viceministros de Políticas Tributarias, Martín Zapata, y el Técnico Administrativo, Arturo Pérez Cancel y el asesor financiero del Ministerio de Hacienda, Richard Medina.

Entre los puntos abordados figuran la autorización del Comité de Administración y Control para el inicio formal de las operaciones del Fimovit, la integración del Comité Técnico y de Asesoría, el sometimiento a discusión para fines de aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos y la autorización para la elaboración del presupuesto para el primer período de operaciones del fideicomiso.

………………………………………………..

Adoexpo presenta propuestas para mejorar la oferta exportable

El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Luis Concepción precisó que hay que definir las estrategias para incrementar la participación de las exportaciones en el producto interno bruto (PIB). También consideró necesario ofrecer productos y servicios diferenciadores, que le agreguen valor a la experiencia de los consumidores y ofrezcan lo que la competencia no puede o no tiene.

“Para República Dominicana, la relación exportaciones de bienes sobre PIB ha venido decreciendo desde 2013-2014, cuando alcanzó su nivel más alto en los últimos años. Mientras en 2014 la relación exportaciones/PIB era de un 15%, para 2017 se había reducido a un 13.4%”.

El presidente de la Adoexpo señaló la importancia de impulsar programas que permitan mejorar la oferta exportable, para contar con productos novedosos a mediano y largo plazos que respondan a las tendencias internacionales de consumo y a los requerimientos solicitados en los mercados más exigentes.

El 2018 fue un año retador y provechoso para las exportaciones dominicanas, las cuales se incrementaron en unos US$700 millones, un aumento de 7.6% con relación a 2017

………………………………………………..

Compradores por internet tienen hasta el 28 de julio para registrarse en Aduanas

Las personas que compran por internet y utiliza el servicio de despacho expreso o Courier tienen hasta el 28 de julio próximo para inscribir el Registro Único Aduanero (RUA), que es requerido por la Dirección General de Aduanas (DGA).

La entidad expreso que el RUA está establecido en la Norma General 01-2018 que fue puesta en vigor en abril del pasado año, como respuesta a las irregularidades que se producen por esa vía, cuando usuarios introducen al país mercancías con fines comerciales de manera fraccionada para evitar llegar al tope de los 200 dólares estadounidenses (categoría B en el Decreto 402-05) y beneficiarse de la exención de impuestos, burlando el fisco.

El concepto de fraccionamiento, en este caso, se aplica a la mercancía de un mismo tipo y en cantidades tales que, obviamente, dejan claro que no es para uso personal; para ello los comerciantes que violan sus deberes utilizan cuentas e identidades distintas, pero reales, con o sin consentimiento de esas personas, infringiendo sus derechos.

La DGA explicó que la norma estableció un plazo de seis meses para realizar el RUA y este vence el el 28 de julio próximo.

…………………………………………………..

Petróleo Brent avanza levemente; WTI cae

El precio del petróleo en Estados Unidos cae por débiles indicadores económicos, mientras el crudo Brent sube ante las tensiones sobre Irán y la decisión de esta semana de la OPEP y sus aliados de extender un acuerdo para recortar los suministros hasta el próximo año. Te recomendamos: Pemex invertirá mil 165 mdp para perforar pozo en aguas someras de Tabasco Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaban 0.49 por ciento, a 56.86 dólares por barril, mientras que los futuros del Brent subían 0.28 centavos, a 63.58 dólares por barril. Ambos referenciales se encaminaban a su mayor descenso semanal en cinco semanas. En medio de una prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China que frenó las perspectivas de crecimiento económico mundial y la demanda de petróleo, los representantes de ambos países anunciaron que reanudarán las conversaciones la próxima semana.

………………………………………………..

China pide a Estados Unidos que retire sus aranceles para llegar a un acuerdo comercial

China pidió este jueves a Estados Unidos que retire los aranceles que impuso a las importaciones de productos del país asiático para posibilitar un acuerdo definitivo que entierre la guerra comercial que mantienen ambas potencias.

“Para que las dos partes lleguen a un acuerdo, las tarifas deben cancelarse. La actitud de la parte china es clara y coherente”, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, en la rueda de prensa semanal.

Según Gao, “siguen su curso” las negociaciones que los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, reanudaron en la última cumbre del G20 celebrada el pasado fin de semana en Osaka (Japón).

………………………………………………..

El euro cae a mínimo desde hace dos semanas tras el informe de empleo de Estados Unidos

El euro cayó a su valor mínimo frente al dólar desde hace dos semanas tras la publicación del informe de empleo de Estados Unidos, que fue mejor de lo esperado.

La moneda única se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1.1222 dólares, frente a los 1.1280 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el tipo de cambio de referencia del euro en 1.1260 dólares. Los pedidos de la industria alemana, un indicador de la salud de la economía del país con destacadas implicaciones además en el comercio internacional, cayeron un 2.2% en mayo y un 8.6% en ritmo interanual.

Estas cifras son un argumento para que el BCE baje los tipos de interés.

………………………………………………..

Bolsa de NY tiene ganancias por negociaciones EUA-China

Las acciones en la Bolsa de Nueva York operaban en terreno positivo el lunes después de que Estados Unidos y China acordaron reanudar las negociaciones comerciales.

El gobierno estadounidense aceptó suspender la imposición de nuevos aranceles por valor de 300,000 millones de dólares en productos chinos, aunque los impuestos sobre 250,000 millones de dólares en importaciones siguen vigentes.

Las empresas de tecnología y de consumo encabezaban las ganancias. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía a 2.01%.

Al iniciar operaciones, el índice S&P 500 subía 34 puntos, 1.2%, a 2,975 unidades. El promedio industrial Dow Jones subía 254 puntos, 1%, a 26,854 unidades y el compuesto tecnológico Nasdaq avanzaba 35 puntos, 1.7%, a 8,142.