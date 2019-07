SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales creó un equipo de trabajo para la formulación y actualización del Plan Anual de Compra y Contrataciones (PACC) del próximo año que deberá someterlo, aprobarlo y publicarlo este mes de julio y presentarlo al Ministro en la segunda semana de septiembre.

La creación del equipo se produjo mediante la Resolución número 0027/2019 emitida por el Despacho del Ministro que en su Artículo cuarto dice que “se instruye a las unidades organizativas del Ministerio a suministrar, en el tiempo y forma establecidos por el Equipo de Trabajo, las informaciones requeridas sobre las necesidades de adquisición de bienes y servicios”.

Además, deberán suministrar las informaciones de los contratos de adquisición de bienes y servicios firmados o registrados en años anteriores, conforme al lineamiento 4.5 de la Circular No. 13 de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

Una nota de la Dirección de Comunicaciones de Medio Ambiente explica que de acuerdo a la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones, con Modificaciones de la Ley No. 449-06 y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, dispone que las instituciones incluidas en su ámbito de aplicación, tienen la obligación de publicar el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

Agrega que al igual que en el año 2018, las instituciones deben publicar el PACC antes del 31 de julio a solicitud de la Dirección General de Presupuesto, para utilizar estas informaciones como base para la elaboración del proyecto de presupuesto del año 2020 ya que “resulta de vital importancia que las instituciones cumplan con los referidos lineamientos, de manera tal que quienes estén interesados en venderle al Estado, puedan tomar las previsiones necesarias para participar”.

El Equipo, que tendrá vigencia de un año, está integrado Director de Planificación y Desarrollo, quien lo presidirá, la Coordinadora Administrativa y Financiera, el Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones, El representante del Despacho del Ministro ante el Comité de Compras, un (1) representante de la Unidad Técnica del Despacho del Ministro y el Encargado de Almacén y Suministro.

La Ley de Compra y Contrataciones fue promulgada “con el objetivo de establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, y las modalidades que, dentro de cada especialidad, puedan considerarse”.