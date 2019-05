COPA AMÉRICA: Neymar degradado ya no es el capitán de Brasil

Río de Janeiro, 28 may.- Tite, el director técnico (DT) de Brasil, le quitó el brazalete al simulador Neymar. El técnico decidió dar un golpe de autoridad debido al comportamiento del delantero del club francés PSG en el último tiempo.

Se trata de un golpe de autoridad previo a la disputa de la Copa América en territorio brasileño, donde el brazalete de capitán lo exhibirá Dani Alves, compañero de Neymar en el equipo París Saint Germain.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) puntualizó que, además, «Daniel Alves será el capitán de la selección brasileña en los partidos amistosos contra Qatar y Honduras», previo a los de la Copa América Brasil 2019.

El lateral derecho, de 36 años y que ha jugado 138 partidos para Brasil, fue informado de su nuevo rol el domingo, aunque ya ha sido capitán de su país en otras cuatro ocasiones, la última de ellas en la victoria 1-0 sobre Alemania en 2018 en un amistoso.

El entrenador Tite le informó el sábado a Neymar que no sería el capitán de Brasil en la Copa América, que se jugará del 14 de junio al 7 de julio en Brasil, que no ha ganado el título continental desde 2007.

La «canarinha» o el también llamado «scratch» enfrentará a Bolivia en el partido inaugural del torneo en Sao Paulo y posteriormente se medirá a Venezuela y Perú.

Los llamados previos a que no se castigara a Neymar efectuados por sus compañeros no tuvieron respuesta positiva y en la CBF se optó por no premiar el mal ejemplo.