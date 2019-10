Columna antirracista en el 34º encuentro plurinacional de mujeres en Argentina

El Encuentro Nacional de Mujeres tiñe de violeta el calendario cada octubre. En este evento confluyen distintas expresiones de la lucha de mujeres, travestis, trans y no binaries. Esta 34º edición modificó su nombre para pasar a llamarse oficialmente como Encuentro de Mujeres, Travestis, Trans y no Binaries, que el año próximo se replicará en la ciudad de San Luis .

Desde hace más de tres décadas mujeres de todo el país se autoconvocan para realizar un evento federal, plural, democrático, autónomo, horizontal, plurinacional, feminista, popular y diverso. Este año la columna antirracista gestó la denuncia de mujeres negras contra el feminismo blanco hegemónico.

El taller afrofeminista tuvo varios inconvenientes al momento de su desarrollo tanto en el desarrollo, como al momento de la lectura del documento final. La afro venezolana Corina Alexandra Páez Allup relataba lo sucedido en su cuenta de Facebook:

«Así como agradezco, también publicaré sobre el racismo el ninguneo y la infiltración estratégica dentro del taller afro para callar nuestra voz y la violencia ejercida por las «feministas del bien» en la marcha y luego a les compañeras en el cierre final, para la lectura del documento.

Insisto un acto de autocuidado con nuestra comunidad y plantarnos firmes políticamente fue cerrar las últimas horas del taller el domingo solo con nosotras y para nosotros, porque hasta nos enviaron una coordinadora a dar el taller desde la campaña blanca «oficial» intentando usurpar nuestro lugar.

Muchas no lo saben, pensaron era ser segregacionistas, sectarias, pero NO gente, es lo mínimo luego de estar dos días y medio intentando ser como siempre se nos exige, ser les más sorores, (ser)les más humildes, (ser)les más dispuestas y serviles a costa de nuestra salud mental e integridad, ¡pues basta! se acabó, no queremos más su racismo y colonialismo patriarcal disfrazado de electoralismo. No somos desentendidas, sabemos sus estrategias, a quienes, y para qué les enviaban, así como también sabemos cuáles son nuestras aliadas y hermanas».

El documento elaborado en la jornada, por las mujeres negras fue leído por Jessica Gardner, Mérida Doussou, Diana Díaz y Bruna Stamato, esta conclusión estaba marcado por una fuerte denuncia.

«…Nosotras mujeres negras, afrodescendientes y afroargentinas en la cuarta edición de nuestro taller denunciamos la violencia del racismo y del machismo, los dos pilares fundamentales del capitalismo, que impactan en nuestros cuerpos. Como mujeres afro tenemos una tarea: reivindicar un origen e instalar un ejercicio preguntándonos: ¿de dónde venimos?, punto clave para derribar el pensamiento colonial que nos afecta a todas, todos por igual.

Cómo no sabemos nuestro origen terminamos discriminando, porque no sabemos nuestro origen, no sabemos convivir con la diversidad. Por muchos años fuimos invisibilizadas y silenciadas, en la sociedad argentina y en el movimiento feminista, también en la comisión organizadora de este encuentro y a pesar de eso, ¡mírennos estamos acá, resistiendo! Gritamos bien fuerte, hoy y siempre, ¡Argentina también es Afro!, y el encuentro es plurinacional por eso exigimos:

1. Campaña de sensibilización para todo el territorio argentino y plurinacional que abarque contenidos por la comunidad afro sobre: nuestra identidad, la pregunta por la afrodescendencia, hipersexualización de nuestros cuerpos y el racismo estructural, para el ámbito educacional, deportivo, medios de comunicación, la sociedad toda, totalmente financiado por el estado.

2. Observatorio antirracista: para el racismo y la hipersexualización en los medios de comunicación, gráficos, digitales, visuales y radiales

3. Obligatoriedad de una perspectiva en los contenidos curriculares con adhesión de las provincias y capacitación transversal sobre la temática, en la educación formal y no formal.

4. Educación sexual integral con una con una perspectiva étnico-racial, incluyendo las corporalidades afro.

5. Conformar secretarias que aborden las problemáticas que atraviesa la comunidad afro, les migrantes y les afrodescendientes, enmarcadas legalmente en los ministerios.

6. Becas y acompañamiento para sostener las cursadas de les jóvenes y un programa de inserción y reinserción escolar y laboral para la comunidad afro.

7. Investigación de las enfermedades de propensión étnica, capacitado a les profesionales de la Salud.

8. Abordaje de las problemáticas de discriminación y racismo por profesionales afro de la Salud mental. Atención especializada a las mujeres afro que sufren violencia ginecológica.

9. Adultos mayores: acceso a la Salud, ingreso al programa de adultos mayores, acceso a la jubilación…”

La Columna Antirracista de mujeres Negras, Indígenas, Afro Racializadas, Lesbianas, Trans, Travestis, No Binaries y Gordex, se declararon organizadas como; Columna antirracista, denunciando que en este 34º encuentro denominado nacional en su articulación y concepción política, ha sido con las comunidades indígenas y negras racista, clasista y colonialista, irrespetando a las racializadas, lesbianas, trans, travesti, no binaries, gordex, aplicando toda aquella estructura violenta: patriarcal, biologicista, colonialista y clasista. También, se posicionaron, antirracista ante toda la estructura institucional que nos viene sometiendo estos últimos 527 años y 219 de la conformación del Estado Nación Argentino.

El genocidio continúa exterminando comunidades indígenas y negras, invisibilizando nuestras identidades ancestrales que además son avasalladas por categoría académicas y organizacionales que nada tienen que ver con nuestras cosmogonías.

La apropiación del 12 de octubre para la realización del desarrollo de los encuentros, habla de la falta de interés por el significado histórico de las matanzas de nuestras naciones indígenas y negras. Nuestra propuesta plurinacional viene a visibilizar nuestros cuerpos y a cuestionar la conformación del Estado Nación como única opción homogénea de identidad de todas las personas que habitamos este territorio llamado Argentina,

La participación de las mujeres negras en este encuentro estuvo más que nunca marcada por la resistencia y atravesada por la denuncia, porque exigir nuestros derechos en iguales términos y condiciones hace que la parte más reaccionaria, hegemónica y blanca del feminismo marque la cancha, haciendo insinuaciones del tipo ‘hagan su encuentro en otro lado’, al parecer no todas las mujeres son bienvenidas en estos encuentros, pero ahora con más gusto seguiremos asistiendo, porque no seguiremos sumisas y calladas, hoy más que nunca hablaremos y ocuparemos los lugares donde siempre hemos pertenecidos, y haremos PLURINACIONAL – ANTIRRACISTA – NO BIOLOGISISTA Y NO CLASISTA LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS.

Como dijo la activista más importante del movimiento feminista negro, Ángela Davis, ‘El primer error del feminismo burgués es precisamente decir que el feminismo es esto y punto’. El principal problema del feminismo actual sigue siendo la discriminación existente entre mujeres, es por ello que las que cuentan con más privilegios se creen con el derecho de hablar por otras, por el simple hecho de ser mujeres, obviando la interseccionalidad que nos atraviesa y la disidencia que nos procesa, no todas las mujeres somos iguales, no todas las mujeres vivimos lo mismo, y es debido a esto que no debemos callarnos más»