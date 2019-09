Fundéu Guzmán Ariza, pececito, con dos c, no “pecesito”

Santo Domingo.- Pececito, con dos c, y no “pecesito”, es la forma diminutiva del sustantivo pez, alerta Fundéu Guzmán Ariza.

Recientemente en los medios de comunicación dominicanos han aparecido frases como “Patricia Janiot nada como un pecesito en playas dominicanas” o “Nunca me ha gustado que me llamen delfín porque me he dado cuenta de que muchas veces los delfines terminan convertidos en pecesitos de agua dulce”.

Como se indica en la Nueva gramática de la lengua española, los monosílabos que terminan en -z forman diminutivos con el sufijo –ecito: luz (lucecita), voz (vocecita), pez (pececito). Estas voces tienen la particularidad de que en su forma derivada o compuesta la z cambia por c delante de e y de i.

Por otro lado, si bien algunos diminutivos presentan alternancia según los usos en España o en América, como los diminutivos de cruz: crucita y crucecita, en ningún caso estas voces se forman con -sito /-sita en lugar de -cito / -cita.

De modo que en los ejemplos citados lo apropiado habría sido escribir el diminutivo así: “Patricia Janiot nada como un pececito en playas dominicanas” y “Nunca me ha gustado que me llamen delfín porque me he dado cuenta de que muchas veces los delfines terminan convertidos en pececitos de agua dulce”.

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación dominicanos. Está constituida por la Fundación Guzmán Ariza pro Academia Dominicana de la Lengua y la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA y avalada por la Real Academia Española.