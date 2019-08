Foto: Acento.com.do/Archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las expresiones postularse para presidente, aspirar a la presidencia y candidatearse a la presidencia, entre otras, son preferibles en español a la construcción anglicada correr parapresidente.

En las informaciones sobre el proceso de elecciones primarias de los partidos políticos de la República Dominicana se ha venido colando este uso inadecuado del verbo correr en frases como «Por la nominación presidencial del PLD corren el expresidente Leonel Fernández y, hasta el momento, seis aspirantes presidenciales de la corriente política del mandatario Danilo Medina», «Castillo había anunciado que esta semana se referiría a su decisión de si acepta o no correr por la candidatura presidencial» o «El miembro del Comité Político del PLD dijo que tiene seis compañeros del partido muy valiosos que están corriendo por la candidatura presidencial».

Correr para presidente es una traducción literal de la expresión en inglés to run for president,que en ese idioma se emplea con los significados de postularse, presentarse o candidatearse en unas elecciones presidenciales, uso que no figura en ninguna de las múltiples acepciones del verbo correr que registra el Diccionario de la lengua española. Aunque, por influjo del inglés, correr se usa en el español que se habla en Estados Unidos y en Puerto Rico con el sentido de ‘postularse alguien para ocupar algún puesto o cargo’, según se registra en el Diccionario de americanismos, no hay razón para adoptar el préstamo lingüístico en el resto del ámbito hispánico puesto que el español cuenta con múltiples alternativas apropiadas con igual significado.

De modo que en los ejemplos citados lo más apropiado habría sido usar postular, aspirar, candid atear, competir o presentar: «Por la nominación presidencial del PLD compiten el expresidente Leonel Fernández y, hasta el momento, seis aspirantes presidenciales de la corriente política del mandatario Danilo Medina», «Castillo había anunciado que esta semana se referiría a su decisión de si acepta o no postularse a la candidatura presidencial» y «El miembro del Comité Político del PLD dijo que tiene seis compañeros del partido muy valiosos que están aspirando a la candidatura presidencial».

Fundéu Guzmán Ariza es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua y la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) —entidad sin ánimo de lucro fundada en España, en el año 2005, con el auspicio de la Real Academia Española, la Agencia Efe de noticias y el banco BBVA—, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza.