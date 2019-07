Fundéu Guzmán Ariza, «aguja e hilo», pero «agua y hielo»

Foto: Acento.com.do/Archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La conjunción y se transforma en e ante palabras que empiezan por el sonido /i/: «aguja e hilo»; pero no varía si la palabra que sigue a la conjunción comienza con diptongo (/i + otra vocal/): «agua y hielo».

Sin embargo, son comunes en los medios de comunicación frases como «Manifestó que el transporte no se hace con precios altos sino con precios equitativos y hizo un llamado a modificar la ley» o «El capitán realizó un disparo a la chica y hirió al novio».

Según indica la Ortografía de la lengua española, la conjunción y cambia a e cuando la siguiente palabra empieza por i (o hi), sin diptongo: «mató e hirió». Pero cuando la conjunción y antecede a palabras que comienzan con los diptongos ia (hia), ie (hie) y io (hio), mantiene su forma porque su sonido no es /i/, sino parecido a /ye/: «frío y hielo» o «cloro y iodo». Esta norma tiene dos excepciones: hiato e ion, que pueden articularse con diptongo (/hia-to/, /ión/) o con hiato (/hi-a-to/, /i-ón/) y, por tanto, mantener la y («diptongo y hiato») o sustituirla por e («diptongo e hiato»), respectivamente.

Por esta misma razón, ante una palabra extranjera cuyo sonido inicial es /i/, la conjunción y debe adoptar la forma e («Iberia e easyJet» y no «Iberia y easyJet»), mientras que permanece delante de palabras que empiezan por una hache no muda: «invasiones napoleónica y hitleriana», no «… e hitleriana».

Por tanto, en las frases citadas lo apropiado habría sido escribir «Manifestó que el transporte no se hace con precios altos sino con precios equitativos e hizo un llamado a modificar la ley» y «El capitán realizó un disparo a la chica e hirió al novio».

