Foto: Edgar Hernández/Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Alcaldía del Distrito Nacional celebrará en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra La Mujer la conferencia ilustrada “La Danza y El Trabajo en el Siglo XXI”, que tendrá como oradora invitada a Marta Binetti.

La conferencia tendrá lugar en el Museo de Cera Juan Pablo Duarte, el próximo miércoles 20 de noviembre a las 10 de la mañana, y será de acceso gratuito para las personas.

La motivación central de este evento es el pensar de la danza como un medio para la autoconciencia vinculando sus elementos a la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto como modo de convivencia.

Con esta conferencia estará acompañada además de una jornada educativa con dos talleres a realizarse en las 3 circunscripciones que conforman el Distrito Nacional de la mano de servidores de la alcaldía.

A su vez el lunes 18 de noviembre se realizará un encuentro con académicas, feministas, trabajadoras, trabajadores y activistas de la Asociación Dominicana de Profesores y el Instituto de Investigación de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La conferencia central estará siendo encabezada por el alcalde del Distrito Nacional David Collado, y sus objetivos van dirigidos a contribuir en la sensibilización de hombres y mujeres sobre la importancia y el derecho que tienen las mujeres a vivir en convivencia sin miedos y en libertad.

También promover desde las distintas instancias de la alcaldía la creación de una red de facilitadores y facilitadoras que promuevan una cultura de paz y respeto a las diferencias, y manifestar desde el arte y el trabajo el sentido de avanzar hacia una ciudad libre de violencia, que defienda y proteja los derechos de la mujer.

Sobre la oradora

Marta Binetti una artista multifacética argentina: bailarina, coreógrafa, compositora y poeta.

Su trabajo de investigación socio antropológico de las danzas rituales afroamericanas y las danzas brasileñas y argentinas, ha sido el fundamento de su filosofía de la danza y su técnica al que llamó “Awar Dance”.

En 1982 funda y dirige hasta 1998 el “Awar Tanztheater Munchen” centro para las artes escénicas. Allí forma la “Awar Dance Munich Ensemble” su compañía estable, con la cual recorre varios países como Alemania, Italia, Suiza, Austria y la República Checa.

Desde el 2005 hasta el 2008 trabajó con el músico argentino israelí Giora Feidman en el musical Nothing But Music.

Binetti ha sido docente en once países, realizado talleres para bailarines, actores, artistas plásticos, músicos, y terapeutas en la Universidad de Pforzheim y la Universidad Maximilian Ludwig de Munich; la Universidad de la Plata, el ISPA de Barcelona, el Clarinet and Klezmer in the Gailee de Safed, dirigido por Giora Feidman.

En 2007 publicó su primera novela “Golondrinas”. En 2011 abre “Awar Dance Theatre Barcelona, un centro para las artes escénicas y crea “Los Quías” su nueva compañía, y en diciembre del mismo año publicó su poemario “El Pasado Danzado”.

Binetti se ha presentado es múltiples escenarios del continente europeo.