Save The children conmemora el Día Internacional de la Niña

SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- Bajo el lema «Reducir la brecha para las niñas”, Save The Children Dominicana conmemoró el Día Internacional de la niña con un llamado a realizar una mayor inversión para mejorar la educación, la protección, recreación y la salud de niñas y adolescentes en República Dominicana, destacando la importancia de crear oportunidades y espacios seguros para que las voces de estas sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de las decisiones que les afectan.

La organización desarrolló esta actividad considerando que el escenario actual de Código Civil cuenta con las condiciones idóneas para realizar un espacio de diálogo entre legisladores, candidatos y 50 adolescentes de Haina y San Cristóbal.

“Estamos tratando de acercar la voz de las niñas y adolescentes al Congreso y la política, en un contexto de campaña electoral donde los distintos candidatos y candidatas aún no han logrado la prohibición definitiva del matrimonio infantil y crear acciones a favor de la niñez y de la igualdad de género”, expresó Alba Rodríguez, directora de Save the Children.

En esta actividad niñas y adolescentes realizaron una votación simulada sobre matrimonio infantil, trata de personas, violencia y embarazo adolescente, entre otros temas, intercambiando además con los distintos legisladores sus problemáticas y soluciones.

De su lado Matilde, una joven de 28 años, explicó cómo lleva desde los 13 años una unión libre con su esposo 10 años mayor que ella. “No me casé porque yo quise, habemos niñas que lo hemos hecho por abusos, mi mamá por ejemplo antes me daba muchos golpes. Yo iba a la escuela, hacia mis oficios, fregaba, limpiaba y lavaba a mano, pero no me dejaban salir, ni a los paseos de la escuela”, aseguró.

La actividad contó con la participación de legisladores y candidatos de los diferentes partidos políticos, entre ellos la diputada Gloria Reyes, quien expuso que “desde el Congreso seguiremos haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para proteger y garantizar los derechos de las niñas y adolescentes, la eliminación del matrimonio infantil ha estado en nuestra agenda y lo seguirá estando hasta que consigamos su prohibición”.

La actividad finalizó con la creación de aviones de colores, donde las niñas pudieron escribir sus sueños y aspiraciones.

República Dominicana es el segundo país de América Latina con la tasa más alta de matrimonio infantil, el tercero en embarazo adolescente y entre los 4 primeros en feminicidios. La violencia sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes al igual que la trata de personas.

Cada año, 12 millones de niñas y adolescentes en el mundo se unen antes de cumplir 18 años, lo que las priva de su derecho a la educación, a la salud y a elegir la vida que desean. En República Dominicana el 27,5 % de niñas y adolescentes ente 15 y 19 años estuvieron o están casadas o unidas.