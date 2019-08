Foto: Servicios de Acento

República Dominicana. – Como parte del Proyecto de cooperación en la República Dominicana para comunicación y publicidad en temas migratorios, que ejecuta el Instituto Nacional de Migración (INM RD) con el apoyo de la Unión Europea (EU), se realizó el taller “Periodismo y migración: Retos y perspectivas en la sociedad dominicana” con el objetivo de crear espacios de diálogo entre los que publican temas relacionados con la migración y los que producen los insumos que generan dichas publicaciones respecto a la complejidad y la forma en las que estas se abordan.

El taller, con una convocatoria nacional, se llevó a cabo en las provincias de Santo Domingo, Peravia y Santiago, los días 22, 23 y 24 de julio respectivamente. Asimismo, estuvo dirigido a periodistas, comunicadores, locutores, fotógrafos, camarógrafos y estudiantes de comunicación en sus diferentes menciones.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Gianluca Grippa, embajador de la UE en República Dominicana y la Dra. Florinda Rojas, directora ejecutiva del INM RD, quien enfatizó el propósito del taller, “exponerles la actual narrativa en materia migratoria y proveerles los insumos necesarios para un nuevo discurso con un enfoque de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. A nivel mundial, generalmente es aceptada la necesidad de dar un giro al marco narrativo migratorio, pues el discurso actual está muy arraigado y resulta difícil cambiar las reglas sobre las que este se asienta”.

Asimismo, dijo que “se necesitan nuevos debates sobre movilidad, diversidad cultural y sobre las sociedades que integran esa diversidad. Esto implica salirse del enfoque de la migración como problema o hecho evitable. Hay que desarrollar exposiciones alternativas que no sean xenófobas, sino que, por el contrario, se visibilice la dignidad de las personas y sus derechos donde quiera que estos se encuentren”.

Este proyecto, del que forma parte estos espacios de aprendizaje, tiene como propósito incidir en los hacedores de opinión pública para el manejo de la cuestión migratoria en los medios de comunicación, responsables de la construcción de la imagen en el proceso de transformación de la percepción del público ante este fenómeno global y sus manifestaciones.

El taller se completa con la campaña en las redes sociales #CambiaLaNarrativa que aprovecha estos espacios digitales para concientizar a los actores involucrados y público general sobre el uso correcto de los términos en materia migratoria.

Para la ocasión, como parte de los resultados de este foro se elaborará y publicará el “Manual para comunicadores sobre manejo del tema migratorio en los medios de comunicación” que será distribuido a quienes protagonizan los medios de difusión de información.

Expositores internacionales

El encuentro diseñado y coordinado por la División de Comunicación del INM RD, contó con la ponencia de expertos internacionales en el periodismo de las migraciones, quienes brindaron una perspectiva más globalizada y nuevas técnicas de comunicación, y expusieron sobre la responsabilidad de quienes comunican para evitar la desinformación en el ejercicio de sus funciones, además, explicaron sobre el poder y el peligro de la imagen en la cobertura de la realidad migratoria.

Beatriz Marín García

Doctora en Desinformación en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y analista de medios. Ha trabajado como periodista y ha efectuado investigaciones sobre medios de comunicación en Mozambique y Paraguay. Su conferencia trató sobre los factores externos que influyen en la desinformación y como esta se propaga a través de las nuevas plataformas de comunicación. En ese sentido, señaló el compromiso ético de los periodistas en la utilización y tratamiento de los datos y la forma de comunicarlos.

Pau Coll

En el programa de aprendizaje también estuvo el fotógrafo Pau Coll, con una veintena de reportajes fotográficos y documentales alrededor del mundo, se ha especializado en temas de prisiones, violencia estructural, rutas migratorias y en la cobertura de situaciones de emergencia humanitaria. Disertó desde su experiencia de más de 15 años, sobre el poder de la imagen en la cobertura sobre las migraciones, la importancia a la independencia periodística, y facilitó nuevas herramientas de sensibilización y educación en la materia.

César Dezfuli

También, en esa misma línea didáctica tuvo su intervención el periodista y fotógrafo César Dezfuli, quien documenta la realidad migratoria en el contexto europeo y sus fronteras de forma independiente desde 2015. Sus trabajos se han publicado en medios como Time Magazine, The Guardian, BBC o El País. Ha recibido reconocimientos como el Premio Taylor Wessing Portrait Prize o el Picture of the Year International (POYI). Dezfuli planteó los retos los principales retos a la hora de retratar la migración y analizó con los participantes algunos ejemplos de coberturas gráficas de procesos migratorios tanto en América Latina como en otros lugares del mundo.

Iman Moutaouakil

Iman Moutaouakil fue la responsable de dar cierre con una reflexión colectiva sobre la identificación de los puntos débiles relacionados con los temas desarrollados, asimismo, hizo el ejercicio de diseñar estrategias comunes para paliar deficiencias. Moutaouakil es formadora intercultural que hace uso de la metodología Tecnología de Participación ToP©, reconocida por la IAF (International Association of Facilitators), que incluye enfoques innovadores para la planificación de proyectos, gestión de la calidad, gestión de conflictos, formación de equipos, planificación estratégica, talleres de consenso, etc.