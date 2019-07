Apoyos y dudas en Twitter sobre el discurso del presidente: De Gustavo Montalvo a Huchi Lora

SANTO DOMINGO, República Dominicana. Las reacciones no se han hecho esperar al discurso del presidente Danilo Medina, la noche de este lunes. Funcionarios públicos, incluyendo al ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, hasta el periodista Huchi Lora y el abogado Francisco Alvarez Valdez, se expresaron a través de Twitter. Veamos algunas de las opiniones:

!Conozco de su sapiencia política, su sagacidad como estratega y su sensibilidad como líder. Sé que Usted no iba a poner al pais ni al

Y hoy me siento más que orgullosa de su decisión. Cuenta con todo mi apoyo. Seguimos dando lo mejor por nuestro país #Orgullosa #dominicana

He sido muy afortunada y bendecida por la gran oportunidad que he tenido de trabajar cerca de un líder como

El proyecto de nación que el Pte. Danilo Medina inició en 2012 con la tanda extendida, la titulación, el 911, sacar a más de 1.5 millones de la pobreza, la reforestación, Visitas Sorpresa, apoyo a las mujeres, ancianos y jóvenes, etc, es un legado de los dominicanos.

El proyecto de nación que el Pte. Danilo Medina inició en 2012 con la tanda extendida, la titulación, el 911, sacar a más de 1.5 millones de la pobreza, la reforestación, Visitas Sorpresa, apoyo a las mujeres, ancianos y jóvenes, etc, es un legado de los dominicanos.

Algunos consideran que DM «no habló claro» de que no va. Esto es explícito: «Al final de mi segundo mandato, cuando deje la presidencia de la República, quiero caminar por las calles…» No es 100% textual, pero eso fue lo que dijo.

Algunos consideran que DM «no habló claro» de que no va. Esto es explícito: «Al final de mi segundo mandato, cuando deje la presidencia de la República, quiero caminar por las calles…» No es 100% textual, pero eso fue lo que dijo.

¿Acaso DM cambió por la presión internacional, la presión interna o por la falta de votos? ¿Como en ninguna parte renunció a favor de LFR seguirá la batalla?¿Se hará la reforma const. que no trató en el discurso? ¿Podrá seguir el PLD uno de los partidos más corruptos de América?

¿Acaso DM cambió por la presión internacional, la presión interna o por la falta de votos? ¿Como en ninguna parte renunció a favor de LFR seguirá la batalla?¿Se hará la reforma const. que no trató en el discurso? ¿Podrá seguir el PLD uno de los partidos más corruptos de América?

Pancho Alvarez @Pancho1957

La crisis dentro del PLD no termina con la decisión del presidente de no presentarse para un tercer período. Sus palabras contra Leonel Fernández fueron muy duras, aunque no lo mencionó por su nombre.

José Tomás Pérez