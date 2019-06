SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- Mientras las aguas residuales ahogan la mayoría de las calles de Cienfuegos (Santiago Oeste-Ley 65-18), en esta demarcación, solo se escuchan los ecos de las aspiraciones políticas para dirigir la primera junta distrital, a partir del 2020.

Decenas de familias conviven con la contaminación y la fetidez de las aguas residuales en sus puertas y otras han tenido que abandonar sus hogares, por un problema que según narra el dirigente comunitario, Felipe Padilla, suma unos 23 años de intentos de soluciones, sin ninguna de las propuestas se han concretado.

Otros consultados cuentan que esta es la zona de los estudios, las evaluaciones y los proyectos y hasta ha habido desembolsos millonarios de organizaciones internacionales, para mejorar la vida de la gente, pero poco ha cambiado allí.



“Ahora todos quieren ser director o vocal distrital, pero ninguno de esos aspirantes han motivado una solución a un problema que ha generado enfermedades, que ha provocado accidentes y que ha hecho que muchas familias tenga que dejar sus casas botadas”, afirman algunos de los consultados por el equipo de acento.com.do.

El problema de las aguas residuales de Cienfuegos, afecta a todos los barrios, aunque en específico se registran tres puntos considerados por las familias afectas como los más críticos.

Pablo Ureña, dirigente comunitario y pastor evangélico, también propuesto para dirigir la junta distrital, establece que el foco neurálgico del problema, está en la calle 05 esquina calle 01, en el barrio La Gloria.

El predicador describe que el derrame de las aguas residuales, se extiende desde esta calle, hasta la esquina de la calle 9, esta parte es el centro de Cienfuegos.

Otros puntos afectados son los barrios de La Piña, justamente en la calle 49 esquina 04 y el barrio Santa Lucía (La Mosca), en los linderos del depósito de basura de Rafey, específicamente en las calles 50, esquina 04.

Y es que así como más de una generación ha visto y ha sido afectada por el problema de las aguas residuales en Cienfuegos, también han visto llegar los proyectos de soluciones de una gestión y otra, pero aclaran que todos los trabajos anunciados, no se cumplen y lo poco que se ha hecho no ha sido suficiente para la solución que procuran los habitantes de la parte oeste de Santiago.

En relación los intentos de resolver el problemas de la contaminación, Pablo Ureña afirma que los activistas políticos han tomado el tema para sacar provecho en campañas electorales, agrega que fuera de ahí todo ha sido promesas y anuncios que jamás se cumplen, pese que se trata de una prioridad.

Los tantos intentos y no cumplimientos con los trabajos en esta zona ha hecho que los residente en Cienfuegos, pierdan la fe en las autoridades, de ahí que han calificado como una burla, los anuncios de las autoridades, pues según afirma Palo Ureña, hay varios puntos que han sido intervenido por el Ayuntamiento que ahora está en peores condiciones, porque se han abierto hoyos que luego provocan accidentes a los transeúntes.

“Hasta que yo no vea brigadas de Coraasan, del Ayuntamiento, de Obras Públicas, yo no creo que haya solución en estos, porque así han venido siempre, limpian y por ahí mismo. Hasta que no veamos equipos pesados, eso no se va a solucionar”, afirma Lucilo Rodríguez, quien tiene 40 años edad y ha crecido viendo este problema en las calles de Cienfuegos.

En relación al problema algunos ciudadanos y ciudadanas consultados entienden que hay una combinación de inercia por parte de las autoridades que no ha permitido una solución, porque según plantean, se le ha permitido a muchas personas hacer construcciones en lugares donde se obstruyen los canales del desagüé.

Cienfuegos hoy Santiago Oeste

Es una de las zonas de Santiago que más ha crecido desde su fundación en 1975. El distrito municipal, de aprobación reciente, está compuesto por 75 comunidades o barrios dentro de lo que se conoce como Cienfuegos, cuya característica urbana a lo largo de su historia ha sido la concentración de asentamientos improvisados, en los cuales se hace norma la precariedad, como falta de calle, agua potable, servicio de energía y azota la inseguridad.

En la actualidad esta concentración urbana, registra unos 230 habitantes, según datos levantados por el Comité de Desarrollo, que motivó la propuesta Santiago Oeste Municipio, hoy Santiago Oeste, distrito municipal, amparado en la Ley 65-18. La población de Cienfuegos, sería mayor a la cantidad de ciudadanos y ciudadanas de 16 provincias del país en términos individuales.

La precampaña

Aunque la Junta Central Electoral, no ha abierto la campaña para la competencia electoral, en Santiago Oeste no paran las promociones, solo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la lista de precandidatos llega nueve y contando.

Entre los aspirantes identificados están César Ramos, Rafael Franco, César Sant-Hilaire, Heriberto Rodríguez, César Castillo, Niño Cambio e Hipólito Martínez.

Otro grupo de precandidatos que probaría suerte desde otros partidos para resolver los problemas de Cienfuegos, son Marcos Álvarez (PPC), Reylando Bautista-Neno (PRM), Joel Payams (PRSC), Juan Henríquez, Miguel Rosario, Eddy Soto, Ramón Cabrera (PRD), Pablo Ureña (ALPAIS), José Jáquez (DxC), José Colón (PRD) Ermes Batista y Ambiorix Reyes (PQDC) y Miguel Varona.