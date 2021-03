Santo Domingo.-La exótica modelo dominicana Yorgelis Marte, quien debutó como modelo exclusiva de Ives Saint Laurent, afirma que el éxito de modelos negras en las pasarelas internacionales es un poderoso mensaje de emprendimiento e inclusión.

“Las modelos de piel oscura somos una inspiración para todas las chicas negras pobres que se sienten feas y son discriminadas en el país”, expresó Marte, quien es oriunda de Los Alcarrizos y pertenece a las reconocidas agencias Perkins Models y Nefer Models Management.

Y es que, armada de una genética y piel envidiables que han seducido a numerosos diseñadores y renombradas casas editoriales tales como Óscar de la Renta, Marc Jacob, Maison Margiela, JW Anderson, Prada, Paco Rabanne, Miu Miu, Ferragamo, Valentino, Givenchy, Louis Vuitton, Sacai y Nina Ricci, entre otras, esta atractiva chica está muy segura de lo que puede lograr con su emergente carrera.

“Nosotras también somos embajadoras del país, porque cuando estamos en el exterior, siempre hacemos ver que somos dominicanas y hablamos de todos los atractivos turísticos que poseemos, como nuestras hermosas playas y las primacías de nuestra zona colonial, tales como la primera catedral, la primera universidad y el primer hospital de Las Américas, de las cuales nos sentimos tan orgullosos”, acotó.

Una competitiva y exigente carrera que, a su juicio, ha podido manejar gracias a su férrea disciplina y “el amor que le pongo a todo lo que hago. Por igual, siempre soy muy respetuosa y procuro estar con una actitud positiva ante cada reto que se me presenta. Creo que esas características son las que me han mantenido en el gusto de los gurús de la moda”, aseveró.

En ese mismo tenor, esta amante de los viajes y diferentes culturas está muy agradecida de José Almando Pereyra, director de Perkins Models y Nileny Dippton, directora de Nefer Models Management, por haberle proporcionado las herramientas necesarias que le han permitido salir airosa en sus diferentes compromisos, tanto nacionales como internacionales.

En tanto, en el compás de espera que ha significado la pandemia para el mundo del modelaje, Yorgelis ha procurado invertir su tiempo de la manera más productiva posible.

“He aprovechado para estar más tiempo con mi familia, tratando de recuperar todos esos meses que estuve trabajando fuera del país. También he retomado mis estudios y he ido madurando ciertos proyectos que me apasionan”, confesó la espigada modelo.