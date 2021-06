Doña Manuela Aristy viajó a la eternidad: deja legado de valentía, coraje y dignidad

Doña Manuela Aristy en un homenaje a Los Palmeros.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fundación Amaury Germán Aristy (FAGA) rindió homenaje a Doña Manuela Aristy, madre de Amaury Germán Aristy, que falleción el martes a los 92 años.

La entidad expresó profunda consternación por la partida de su presidenta Ad Vitam, Doña Manuela Aristy, madre del héroe de la batalla del 12 de enero Amaury Germán Aristy.

"Para la fundación y el pueblo dominicano la partida hacia la eternidad de esta madre ejemplar ha significado una enorme pérdida, ya que se trata de una mujer ejemplo de coraje, dignidad y decoro nacional", dijo.

Indicó que Doña Manuela nació en Padre las Casas, Azua en el año 1929. Se casó con Manuel Germán, primer diputado del Partido revolucionario dominicano (PRD) por la provincia de Azua, electo en las elecciones de 1962 que llevó a la presidencia al profesor Juan Bosch. Creó una familia de 6 hijos, tres hembras y tres varones. Siendo Amaury el primogénito.

Siempre recordaba que el más inquieto de su hijo era Amaury quien de pequeño dio señales de su rebeldía contra la maldad y las injusticias sociales.

Contaba que tan pronto se trasladó a la capital e inscribió a Amaury a la escuela, su vástago se incorporó a la lucha de los estudiantes llegando alcanzar el máximo liderazgo de la Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER), que comenzó a fraguar en las aulas del liceo Juan Pablo Duarte.

Recordaba que Amaury era un niño muy estudioso, muy dedicado a la lectura; conversador y con una memoria envidiable. Esas cualidades natas le hicieron ganar el respecto y la admiración de sus compañeros.

Doña Manuela, junto a sus hijos, se integró a la lucha por el retorno a la constitucionalidad, tras el golpe de estado contra el gobierno de Bosch en septiembre de 1963. Su casa, en la calle Doctor Manuel Tejada Florentino, durante la Guerra de Abril era un lugar donde los combatientes de la parte Norte de la capital enfrentaban a los militares del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA). Todos encontraban, siempre, la comida y el agua para seguir combatiendo,

Vencida la resistencia del constitucionalista, Doña Manuela se trasladó para Ciudad Nueva con su familia para estar al lado de sus hijos. Amaury, desde el principio, estuvo integrado a las filas del Movimiento 14 de Junio, entidad que en trabajó en la conspiración contra la dictadura que depuso al presidente Bosch.

Pasada la guerra, Doña Manuela escasamente veía a Amaury, que había alcanzado un mayor liderazgo y responsabilidad en la organización política. Tiempo en el que conoció a Sagrada Bujosa Mieses con quien contrajo matrimonio dejándole una nieta. "Ha sido mi adoración’’.

Contaba que los terribles años de los gobiernos de Balaguer fueron para ella de mucha preocupación. ‘’Yo sabía en lo que estaba mi hijo, y temía que me le pasara algo’’, como finalmente sucedió aquel 12 de enero de 1972, que me lo entregaron muerto’’. Día que su hijo demostró que era hombre valiente.

En varias entrevistas se le escuchaba decir: "¡las Aristy no paren cobardes!". Así llegó a repetir cuando la policía iba allanar su vivienda en busca de Amaury le decía que él no estaba y que no buscaran debajo de las camas, porque su hijo no era un cobarde.

Así se le escuchó decir en el panegírico bajo una lluvia de tiros, aquel 12 de enero en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez: "¡Por favor, déjenme enterrar a mi hijo…Amaury Germán Aristy, un hijo del pueblo, que lucho por los pobres...!".

Tras la caída en combate de su hijo, acompañado de sus compañeros, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido leal Prandy (La Chuta), los familiares y amigos de Los Palmeros fundaron, con Doña Manuela en la presidencia Ad Vitan, la Fundación Amaury Germán Aristy, producto final del Comité de Homenaje al combatiente y del Comité Héroes del 12 de enero de 1972. La organización también está integrada por Sagrada Bujosa Mieses, Emna Méndez de Bujosa, Gianella Perdomo Pérez, Carmen Rita Morera, Guillermina Bujosa, Cesar Féliz y José -Chino- Bujosa Mieses.

La Fundación, con Doña Manuela a la cabeza, logró mantener viva la memoria de Los palmeros en un Monumento-Parque Memorial que lleva el nombre de Los Palmeros, localizado en el Klm. 15 ½, de la Autopista Los Palmeros, antes marginal de Las Américas. Asimismo, se fundó el Centro de Estudio Los Palmeros, una escuela de nivel básico (Los Palmeros) y otra de nivel con el nombre de Amaury Germán Aristy. Además, una sala de exposición que será inaugurada el próximo 12 de enero en la Estación Ramón Cáceres, del Metro (2), al cumplirse los 50 aniversario de esa epopeya del pueblo dominicano.

Además, la cueva donde cayeron Amaury Germán y Virgilio Perdomo, se conserva como un lugar donde se le va a rendir homenaje a su memoria igual que el mausoleo en el cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez, donde descansan los restos de los cuatro palmeros. Y por último, mediante ley se institucionalizó el 12 de enero, como Día de la Resistencia Heroica, a la memoria del ejemplo de heroísmo dado por los Palmeros aquel histórico 12 de enero de 1972.

Donde Manuela, visitaba con mucha frecuencia estos lugares donde ella decía que se sentía bien porque sentía la presencia de sus amados Palmeros.

En la mañana de este martes, 29 de junio, Doña Manuel Aristy partió hacia la eternidad.

La Fundación Amaury Germán agradece todas las demostraciones de solidaridad con los familiares de Doña Manuela Aristy, "la última madre que nos quedaba de los heroicos Palmeros".