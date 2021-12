Certifican a Banco Caribe entre mejores empresas para trabajar en Centroamérica y el Caribe

Banco Caribe obtuvo la primera certificación de “mejores lugares para trabajar” en Centroamérica y el Caribe para el 2021-2022, que otorga la firma de consultoría internacional Great Place to Work Institute, luego de un diagnóstico que el compromiso de esta entidad financiera con el bienestar y desarrollo de sus colaboradores, impulsando políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida.

Esta acreditación posee la materialización de un modelo de cultura organizacional, confirma que su personal y la alta confianza en su empleador, lo cual incide positivamente en la productividad y el desempeño individual.

Para fines de certificación como Great Place to Work e ingresar a la clasificación de organizaciones certificadas, es necesaria que la entidad evaluada obtenga una calificación porcentual mínima en la auditoría de cultura y en el índice de confianza en ámbitos transversales como credibilidad, respeto, orgullo, compañerismo e imparcialidad.

El presidente de Banco Caribe, Dennis Simó Álvarez, destacó que haber obtenido la certificación como Great Place to Work 2021-2022 para Latinoamérica y el Caribe, en su primera participación en el diagnóstico organizacional, es un gran logro que demuestra el compromiso de la entidad financiera con el bienestar, el crecimiento y desarrollo de su personal.

Sobre el proceso de la certificación, la ejecutiva bancaria explicó que “nos acercamos a la empresa Great Place to Work Institute para realizar una auditoría cultural y conocer la percepción de nuestros colaboradores frente a Banco Caribe como empleador. En base a los resultados, fuimos seleccionados como un Great Place To Work, certificación que nos llena de satisfacción y que es todo un reto para nosotros, no solo para mantenernos siendo un gran lugar para trabajar, sino también para continuar trabajando para ser mejores cada día”, afirmó