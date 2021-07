Carlos Martínez presenta “La materia se transforma”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Partiendo del mensaje de resiliencia y la propuesta de vestuario de la nueva película de Disney Cruella, nace de la mano del estilista y asesor de imagen dominicano Carlos Martínez, el concepto “La materia se transforma”.

Esta composición está inspirada en la evolución, superación y la fortaleza que puede experimentar una persona cuando decide enfrentar las adversidades que se presentan en el transcurso de su vida. La pieza, compuesta por múltiples retazos de diferentes texturas, representa las oportunidades diarias que forman el carácter de una persona.

Este concepto será personificado por la popular influente Katherine Páez, mejor conocida como La Pomposa, quien, en palabras del artista, es la única con la viveza y elegancia para caracterizar una producción de esa índole.

Esta espectacular indumentaria, aparte de simbolizar la moda de la película, hace una referencia figurada a la belleza que existe en las fusiones y cómo se puede construir algo hermoso desde lo abstracto.

La Pomposa, que es la imagen de esta propuesta, es una celebridad cuya rebeldía y perseverancia la han hecho llegar a donde muchos denominaban imposible. Con su esfuerzo, ha logrado posicionarse en los medios digitales, utilizando un lenguaje coloquial y mostrando a su público que ellos también pueden aspirar a la grandeza.

La Dirección de Fotografía estuvo a cargo de Irmgard Karoline Becker y el estudio Pine Box Visual Studio, el maquillaje fue de la mano de la artista Yuberquis Hernandez Castillo y el centro Mich Makeup Artist.

El audiovisual de la sesión de fotos estará disponible en el canal de YouTube de Carlos Martinez, donde las personas podrán conocer de cerca esta sesión y enterarse de todos los detalles del detrás de cámara.

La producción fue dirigida por el comunicador Juan Esteban de la Rosa y el director de Cámara fue Jorge Messina.

Carlos Martínez se ha convertido en uno de los más solicitados en la industria del entretenimiento, encabezando aquellas imágenes que han marcado un antes y un después para algunas de las nuevas estrellas de la música.

Su trabajo se identifica en figuras de las diferentes áreas del espectáculo como la actriz y cantante Chelsy en su propuesta junto a Nino FreeStyle "Infelices".

Asimismo, con la artista La Ross Maria, a quien le diseñó una propuesta visual que fue seleccionada para el cover de "All new releases by latin artist" de Spotify.

De las personalidades dominicanas con las que ha trabajado se encuentra la inigualable Francisca Lachapel, una meta que se había propuesto desde que la pudo ver en el escenario de Nuestra Belleza Latina, quedando impactado con la seguridad con la que se manejaba la modelo y presentadora.

También creó el reciente estilismo del reconocido jugador de grandes ligas Gregory Soto para la alfombra roja de la MLB All-Star Game, quien fue nominado como uno de los mejores vestidos de la noche y fue expuesto en las redes sociales por distintas instituciones deportivas como los Tigres de Detroit.

Otras figuras nacionales e internacionales que se han puesto a las manos del reconocido estilista de moda son: Rashel Díaz, Gaby espino, Laura bozo, Arcángel, Mariela Encarnación, Ana Patricia Gámez, Killadamente, Daniel Sarcos; también Nashla Bogaert, Hony Estrella, Yokasta Díaz, Miralba Ruiz, Pamela Sued, Nahiony Reyes, Karina Larrauri, Evelyn Díaz, Sabrina Gómez, Georgina Duluc, Caroline Aquino, Sandra Berrocal, Yubelkis Peralta, La Insuperable, Tueska, Mark B y El mayor Clásico.

Más sobre Carlos Martínez

Carlos Martínez De Jesús, conocido popularmente como Carlos Martínez, es estilista e influente en las redes sociales. Nació el 8 de junio del 1986 en Santo Domingo, República Dominicana, es hijo de doña Rosa De Jesús y Don Teófilo Martínez, el más pequeño de tres hermanos. A la edad de 7 años inició sus estudios básicos en la Escuela Primaria Varias Luces y los secundarios en el Colegio San Pedro.

Siendo muy joven se desarrolló en la práctica del baloncesto, a la edad de 15 años se incorpora a trabajar en el área de peluquería, con sus ingresos se sustentaba y ayudaba a su familia. Ingresó a la universidad, a cursar la carrera de Psicología Clínica, la cual no concluyó por carga laboral, a la edad de 28 años inicia a trabajar con Linda García quien le da la oportunidad y a su vez le abrió paso para trabajar en el medio artístico a nivel nacional, y más adelante empieza a llevar al público su trabajo a través de las redes sociales, el cual de inmediato fue de gusto popular recibiendo la aceptación y apoyo masivo.