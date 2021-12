Alcalde entrega reconocimiento Trinitario del año a doña Angelita Tejada

El alcalde Manuel Jiménez entregó la segunda edición del Premio Trinitario del Año, el cual fue otorgado a la directora de Desarrollo Comunitario, Angelita Tejada.

El acto de entrega se produjo durante un agasajo en la residencia de Tejada, donde también recibieron un reconocimiento especial los directores de Arbitrio, Edwin Martínez, y de Tecnología, Joel del Orbe.

Jiménez dijo que la iniciativa es un premio al esfuerzo, entrega y dedicación que día a día realizan los directores departamentales para lograr los objetivos de la institución.

La primera edición del premio recayó en el director de Ingeniería y Obra, Héctor Garibaldi, responsable de entregar a doña Angelita la placa de reconocimiento.

Para mi trabajar para los comunitarios, pero sobre todo los más pobres, cuando uno llega a donde la gente pobre ¡qué bien atienden a uno!. Me he ganado el cariño de los comunitarios, pero es por eso, porque yo no tengo distinción, para mí clase media alta, clase media, y el más pobre frente a Dios no hay distinción, hay que ser desprendido, dijo Tejada al agradecer el premio.