Two Oceans in Health presentó su primer Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La organización Two Oceans in Health (2OiH) celebró este miércoles su tercer aniversario con la primera entrega del Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas (Epistheme), respondiendo, una vez más, a su misión de construir conocimiento que empodera a nuestras comunidades.

La actividad contó con la presencia de altas autoridades del sector salud, incluyendo a Daniel Rivera, ministro de Salud Pública; Santiago Hazím, director ejecutivo del ARS SeNaSa; Martín Salazar, director del Cuerpo Médico de Fuerzas Armadas, y Adolfo Pérez, Director General de Promese/CAL, entre otras destacadas personalidades del ámbito académico y científico de la República Dominicana.

También involucró a importantes actores de la sociedad civil y líderes comunitarios, como la Fundación Red de Jóvenes Unidos de Guachupita (FURJUG), fomentando el enfoque de gestión participativa de conocimientos requeridos para la toma de decisiones basadas en evidencia en temas relevantes para la salud pública dominicana.

Durante el acto inaugural de Epistheme, el doctor Eddy Pérez-Then, Presidente de Two Oceans In Health, destacó la labor que ha realizado la institución en los últimos años para construir y fortalecer una plataforma intersectorial de investigadores locales e internacionales, inspirada en el legado del gran investigador dominicano, Antonio Yaguarix de Moya, y el concepto de comunidades epistémicas como espacios idóneos para la construcción compartida de evidencias y el diseño de respuestas oportunas y culturalmente adaptadas a diferentes problemáticas de salud pública en el país:

“Nuestra institución se ha centrado en dar oportunidad a un grupo de personas que quieren hacer investigación y hacer un análisis crítico de situaciones que pueden mejorar la calidad de vida de una población específica - ese grupo de personas que Antonio de Moya llamó comunidades epistémicas, y que tenemos el honor de reunir en el día de hoy, de manera presencial y virtual, en esta gran celebración del conocimiento que representa Epistheme, para seguir impulsando la investigación científica, dentro y fuera del país”, explicó.

Destacó, de manera particular, la importancia de la alianza construida a través de los años de colaboración con la Universidad Dominicana O&M, como la más grande institución privada de educación superior en el país, cuya Escuela de Medicina (O&Med) ejecuta múltiples iniciativas compartidas con Two Oceans In Health.

Según lo señalado por Marija Miric, la directora ejecutiva de Two Oceans In Health, los proyectos desarrollados por la institución cuentan con el apoyo técnico y el financiamiento de diferentes organismos internacionales, incluyendo el Programa de Prevención de VIH del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DHAPP, por sus siglas en inglés), USAID y la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, así como de instituciones de educación superior dentro y fuera del país.

En el evento se presentaron paneles, conferencias, videos y carteles científicos compartiendo las experiencias acumuladas a través de los diferentes proyectos llevados a cabo por el equipo de Two Oceans In Health, incluyendo la iniciativa de ConViDA en Guachupita (Construyendo Alianzas Virtuales para la Respuesta a COVID-19 en la Comunidad de Guachupita, #Convida), el Proyecto ARMI-RD (Apoyando la Respuesta Militar al VIH y al SIDA en la República Dominicana, #ARMI-RD), y el Proyecto USAID.ExE (Engagement by Evidence, #USAID.ExE), con participación de colaboradores locales e internacionales de estas iniciativas.

Se destacan en ese sentido, Wayne Pitts, Investigador Senior de RTI International; Mario de la Rosa, profesor asociado de la Universidad Internacional de Flórida (FIU); Alberto Caban Martínez, profesor asociado de la Universidad de Miami, Bethania Betances, directora de País de ONUSIDA; Nicomedes Castro, presidente del Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC) y Eladio Pérez, el viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Esta actividad de alto nivel académico se realizó en el Hotel Catalonia, contando con 80 participantes presenciales y más de 300 personas unidas en modalidad virtual a través de las diferentes plataformas electrónicas, trascendiendo las fronteras físicas de la República Dominicana. El material audiovisual y otros contenidos de Epistheme, están disponibles en la página web del evento, www.epistheme.com.do