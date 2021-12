Navidad a la sombra de Ómicron: ¿cómo avanza la variante en el mundo?

Ómicron causa cifras récord de nuevos casos de COVID-19 en Canadá

La variante ómicron ha disparado el número de casos de covid-19 en Canadá, con la provincia de Quebec a la cabeza de la nueva ola de la pandemia, informaron este jueves las autoridades médicas.

Según la Agencia de Sanidad Pública de Canadá, durante la última semana, la media de casos diarios se ha situado en 10.167, lo que supone un aumento del 120 % con respecto a la anterior semana.

Quebec, la segunda provincia más poblada del país, contabilizó en las últimas 24 horas la cifra récord de casi 9.400 nuevos contagios. El anterior récord de Quebec se produjo el miércoles con 6.361 nuevas infecciones.

En Montreal, la segunda ciudad más grande de Canadá, una de cada cinco personas que se someten a las pruebas de covid es positiva. Y el 90 % de los casos confirmados son de la variante ómicron.

Ontario, el centro económico del país y con el mayor número de habitantes, registró 5.790 nuevos positivos, un nuevo récord que supera el anterior máximo de 4.812 casos.

Pero los expertos han señalado que las cifras reales en Quebec y Ontario son con toda probabilidad muy superiores porque los servicios de pruebas están saturados y es muy difícil conseguir test para verificar infecciones de covid.

La directora médica de Canadá, Theresa Tam, afirmó en un comunicado que aunque todavía no hay datos concluyentes sobre la gravedad de la variante ómicron y dado el impacto potencial que puede tener en el sistema sanitario, los canadienses deben "reducir sus contactos tanto como sea posible".

Tam añadió que los casos de ómicron detectados en los últimos días son solo "la punta del iceberg" y que la tendencia de hospitalizaciones e ingresos en las unidades de cuidados intensivos "está aumentando en Ontario y Quebec", lo que incrementará la presión sobre el sistema sanitario.

Florida se acerca al récord diario de contagios de COVID-19 con 26.811 casos

El estado de Florida (EE.UU.) reportó este jueves 26.811 casos nuevos de la covid-19 registrados ayer miércoles, una cifra que se aproxima al récord en un solo día del pasado mes de agosto, según datos oficiales, y en medio de la expansión acelerada de la variante ómicron.

El mayor aumento de casos registrados en un día en Florida fue de 27.669 el pasado 26 de agosto, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que este jueves reportaron el segundo más alto desde esa fecha.

Y este martes el estado reportó 20.194 nuevas infecciones a los CDC, la mayor subida diaria desde el pasado 1 de septiembre.

De continuar en ascenso el número de contagios, el estado podría superar pronto el récord diario, un cambio repentino después de que Florida haya estado reportando en los últimos siete días un promedio de 14.600 casos diarios.

Los expertos dicen que el incremento de casos es el resultado de la rápida propagación de la variante ómicron, por lo que en la jornada de hoy y la de este miércoles se han visto en el condado Miami-Dade largas filas de vehículos en puntos de test, la mayoría al aire libre en parques del condado.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, aseguró en rueda de prensa que el céntrico Tropical Park, que hasta entrada la noche mostraba una interminable fila de automóviles, según comprobó Efe, abrirá este viernes festivo hasta las 16.00 hora local.

Tras semanas con un promedio inferior a 2.000 casos diarios por coronavirus en Florida, las alarmas saltaron el viernes pasado al registrarse para el período del 10 al 16 de diciembre 29.568 nuevos contagios, una cifra muy superior a la semana anterior (13.530 casos), y con la variante ómicron detectada ya en 39 estados de EE.UU.

Las cifras de nuevos casos se habían mantenido con cierta estabilidad este otoño y muy por debajo de los más de 21.000 diarios que se reportaron este verano, que alcanzó su punto máximo en agosto con más de 150.000 contagios semanales y una tasa de positividad superior al 20 %.

Pero todo indica que la velocidad de expansión de la variante ómicron ha cambiado la tendencia decreciente y, según los expertos, es muy probable que su punto máximo en Florida se alcance en febrero próximo.

La rapidez con la que se extiende esta variante es tal que, en el condado de Miami-Dade, cerca del 80 % de los nuevos contagios de las últimas dos semanas se deben a la variante ómicron, según David Andrews, patólogo de la Universidad de Miami (UM), recogió en canal Local 10.

Los casos de ómicron, la nueva variante de la covid-19, podrían llegar al millón diario en Estados Unidos de no adoptarse las medidas para contener su rápido avance, advirtió este jueves a Efe José Montero, un experto de los CDC con sede en Atlanta.

Los 26.811 nuevos casos informados por los CDC elevaron el total de Florida a más de 3.832.000 desde que comenzó la pandemia, según la contabilidad del canal 6 de NBC, a la espera de que el Departamento de Salud de Florida publique su resumen semanal este viernes.

En su último reporte, el organismo estatal indicó que el número de vacunados se situaba en el 70 % de la población.

Suben a 47 los casos de la variante ómicron del coronavirus en Perú Los casos confirmados de la variante ómicron del coronavirus en Perú subieron de 12 a 47 en 36 horas, según informó este jueves el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien exhortó a la población a extremar las precauciones y evitar reuniones numerosas durante las fiestas navideñas.

Cevallos detalló en declaraciones a la radio peruana Exitosa que los 47 casos se han registrado en Lima, distribuidos en 16 de los 43 distritos que componen la capital peruana, pero "lo más probable es que no esté solo en Lima sino en otras partes del país".

"Esto lo iremos corroborando con el paso de las horas", señaló el ministro, que destacó la velocidad de contagio que presenta esta nueva variante, capaz de duplicar los casos en un lapso de dos a tres días como se ha registrado ya en varios países europeos.

Diez de los 35 nuevos casos de la variante ómicron son aparentemente contactos directos con los 12 casos iniciales detectados en el país.

El titular de la cartera de Salud defendió las medidas impuestas por el Gobierno peruano para limitar las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo, lo que implica un incremento del toque de queda y la prohibición de vender o consumir bebidas alcohólicas en las playas.

"Aquí el tema es evitar que primero haya muchos contagios y que estos se den de manera acelerada, porque si tenemos muchos pacientes será complicados atenderlos en nuestros establecimientos de salud", admitió Cevallos.

"En Europa ya hemos visto países con 50.000 contagios por día, y eso sería inimaginable para nuestro país y para cualquier país del mundo", añadió.

Cevallos advirtió la peligrosidad de que, tras las fiestas navideñas, surja una tercera ola de contagios con dos variantes en paralelo, pues la variante delta era la causante de casi todos los casos de covid-19 en Perú hasta la aparición de estos primeros casos de ómicron.

El ministro también insistió en animar a la población a vacunarse tras alcanzar más del 67 % de los habitantes de Perú inmunizados con dos dosis y más del 75 % de los mayores de 12 años, que son los que actualmente tienen acceso a las vacunas.

Para prevenir la aparición de una eventual tercera ola, el Gobierno peruano también redujo de seis a tres meses el tiempo de espera para acceder a la vacuna de refuerzo, una tercera dosis que ya han recibido más de 2 millones de personas.

Perú es uno de los países más afectados del mundo por la covid-19, después de que las dos primeras y largas olas dejasen más de 2,2 millones de casos sintomáticos confirmados y más de 201.000 muertes, lo que hace que sea el país con la tasa de mortalidad más alta a nivel global por esta enfermedad.

Australia recorta el periodo para aplicar de dosis de refuerzo contra ómiron

El ministro de Salud de Australia, Greg Hunt, anunció este viernes la reducción del periodo de tiempo desde la administración de la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 y la dosis de refuerzo, con el objetivo de combatir la expansión de la variante ómicron.

Las dosis de refuerzo comenzarán a administrarse el 4 de enero para todas las personas de más de 18 años y que hayan recibido la pauta completa hace al menos cuatro meses, en lugar de los cinco meses recomendados hasta ahora.

A finales de febrero, además, ese periodo de intervalo se reducirá aún más hasta los 3 meses entre las dosis, por lo que el gobierno estima que unos 16 millones de personas serán elegible para ponerse la dosis de refuerzo.

Hasta la fecha, unos 2 millones de los 25 millones de habitantes del país oceánico ya cuentan con la dosis de refuerzo, apuntó en un comunicado el ministro australiano, mientras más del 90 % de la población diana cuenta con la pauta completa de la vacuna.

Esta recomendación en la reducción del intervalo de tiempo es avalada por el equipo de expertos australianos designados para combatir la pandemia y que incide es la medida adecuada para combatir la variante ómicron de la COVID-19.

"Es probable que adelantar dosis de refuerzo aumente la protección contra la infección por la variante ómicron", señaló Hunt, al recomendar el uso de mascarillas en interiores, que desde hoy es obligatorio en los estados más poblados del país: Nueva Gales del Sur y Victoria.

El país oceánico, donde en las últimas semanas se registra un rápido aumento en los contagios detectados, acumula desde el inicio de la pandemia más de 265.000 infecciones confirmadas, inlcuidos 2.162 muertos, cifras bajas comparadas a otros países de similar tamaño.

Ecuador obliga a la población a vacunarse contra la COVID pero sin sanciones

El Gobierno de Ecuador ha declarado este jueves la vacunación contra la covid-19 de carácter obligatorio para la población como medida preventiva ante un posible agravamiento de la situación por la variante ómicron y el incremento de contagios en las últimas semanas.

Se trata del primer país de América Latina que adopta esta decisión con carácter generalizado, según dijo a Efe una fuente autorizada del Ministerio de Salud, que horas después aclaraba que no se impondrán sanciones directas.

"La decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, el aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de 'preocupación', como ómicron", reza un comunicado oficial.

LINEAMIENTOS OBLIGATORIOS

En un documento de 22 páginas, el Ejecutivo informó de los aspectos técnicos, legales y sanitarios de la decisión y como fundamento legal invocó un artículo de la Ley Orgánica de Salud que declara "la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera".

Y argumentó que también el artículo 83.7 de la Carta Magna impone como "deber" de los ecuatorianos el "promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular".

La decisión, abundó el Gobierno, "obedece a la tendencia internacional que muestra la rapidez del contagio y la presión a los servicios de salud que tienen alta demanda en hospitalización".

En ese sentido recordó la decisión de otros países de ir en la misma dirección, como "Alemania, Austria y Grecia", que la aplicarán "a inicios de 2022".

En América Latina, desde noviembre pasado la vacunación para niños entre 5 y 11 años es obligatoria en Costa Rica, mientras que el estado brasileño de Sao Paulo exige a los funcionarios que estén inmunizados contra la covid-19.

Las autoridades ecuatorianas han eximido únicamente a "las personas que presenten alguna condición médica o contraindicación debidamente certificada".

NO HABRÁ SANCIONES

El anunció inicial sembró numerosas dudas sobre la aplicación de la decisión, entre otras, si habría sanciones para los no vacunados.

Pero en un comunicado posterior, el Ministerio de Salud notificó que no aplicará sanciones directas sino que estos ciudadanos solo se verán limitados en el acceso a todo tipo de eventos por no disponer del certificado de pauta completa, como ocurre en otros países.

"Esperamos que las personas cumplan. La Cartera no aplica sanciones a los no inmunizados", aseguró.

El sentido de "obligatoriedad", considera el Gobierno, emana directamente de la reciente decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para que no se permita la entrada a "ciertas actividades no esenciales" si el participante no presenta el carné de vacunación con pauta completa, vigente desde este viernes.

Lo cual será exigido en "eventos, cines, museos y otros" y lo gestionarán "las intendencias y gobiernos autónomos descentralizados (GAD)". Es decir, "ellos vigilarán su cumplimiento".

El COE-Nacional, entidad encargada de gestionar y emitir directrices relacionadas con el tratamiento de la pandemia, anunció el lunes la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación con pauta completa para mayores de 12 años que quieran acceder a actividades no esenciales.

Hasta el 21 de diciembre, 12,4 millones de personas contaban en Ecuador con la pauta completa, lo que representa el 77,2 % de los algo más de 16 millones de habitantes que constituyen la población objetivo a vacunar (a partir de 5 años).

Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, Ecuador ha acumulado un total de 539.037 casos de la enfermedad, y el número de fallecidos se eleva a 33.634, entre ellos 23.815 confirmados con el virus y 9.819 probables.

REACCIONES ENCONTRADAS

A la entrada de un centro de vacunación hoy en el norte de Quito, Isabel Mina, de 60 años, consideró válida la decisión gubernamental, sobre todo a raíz del incremento de los contagios por las sucesivas fiestas de diciembre en el país andino.

"Estamos con el covid nuevamente en alza y los índices son terribles, entonces yo creería que sí está bien", comentó a Efe antes de aplicarse la tercera dosis de refuerzo, que se ha acelerado con las primeras detecciones de casos de contagio de la variante ómicron.

Coincidió con ella Rodrigo Ocaña, de 64 años, quien aseguró que "hay que priorizar la salud ante todo, porque la vida no solamente es la libertad o los derechos (de uno), sino la vida y derechos del resto".

El anuncio se produce en vísperas de la Navidad y con la Asamblea Nacional (Parlamento) en vacancia judicial o período de receso desde el 16 hasta el próximo 30 de diciembre.

Sin embargo, por redes sociales la decisión ya ha despertado algunas críticas por la supuesta vulneración de derechos y libertades básicas.

Un usuario de Twitter se preguntaba: "¿Y cuándo van a mandar la demanda contra los derechos humanos por la vacunación obligatoria?, mientras otro afirmaba que "es 100 % inconstitucional" e instaba al "defensor del pueblo" a actuar.

Otra reacción a la noticia colgada en una web también expresaba rechazo a la medida mediante una fotografía de una pancarta que rezaba: "En una 'pandemia' real se cuida a los enfermos. No se persigue a los sanos". EFE