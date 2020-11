Gobierno trabaja en la focalización de programas sociales a causa del COVID-19

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, informó que el Gobierno trabaja en un ejercicio de focalización de los programas sociales, para continuar con la protección de la población por la pandemia COVID-19.

“Obviamente habrá protección de la gente, despreocúpese, que no se ha cerrado la puerta, estamos focalizando”, afirmó Ceara Hatton, en una entrevista en el programa Despierta con CDN, que conducen Nelson Rodríguez, Katherine Hernández y Julissa Céspedes, por el canal de televisión 37.

El ministro manifestó que el Estado dominicano tiene los instrumentos para que los recursos económicos de los programas sociales lleguen a las personas que realmente lo necesitan.

Sobre la deuda, dijo que es la alternativa de las economías a nivel mundial en esta situación, porque en República Dominicana el déficit ronda entre 8% y 9% del PIB, debido al COVID-19, pues no hay otra forma de enfrentar la situación de crisis y los ingresos fiscales se han caído en alrededor de RD$ 50 mil millones y el gasto ha aumentado por causa de la pandemia.

“Que me diga alguien cuál es la alternativa, porque no puede ser que me digan que vamos a bajar el gasto, porque si el sector privado baja el gasto en esta situación la actividad económica se cae más”, manifestó Ceara Hatton, quien se definió en la entrevista como un profesor de Economía.

El investigador dijo que si se lleva a un año los programas sociales Fase I, Fase II, Quédate en Casa y Pa ti ascenderían a una cifra de RD$125 mil millones adicionales de lo presupuestado, por lo cual deben ser focalizados. El catedrático destacó que esos programas sociales equivalen a RD$10 mil millones al mes.

Manifestó que en una situación de depresión hay que expandir el gasto. “Estamos en una situación depresiva, lo ideal hubiese sido que en el momento en que estábamos creciendo, pues no nos endeudáramos para tener un colchón en situaciones de depresión”, consideró el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

Ceara Hatton explicó las recomendaciones de la literatura económica de que si el ciclo está para abajo, como es el caso de República Dominicana, se aumente el gasto y si va para arriba se acomode o se puedes bajar un poco.

“Aquí lo que hemos tenido es una política en gobiernos del pasado pro cíclica”, apuntó Ceara Hatton. El ministro expresó que la prioridad es la salud y mantener viva a la gente, para sobrevivir este bache. Consideró que hay que buscar la alternativa, mediante la cual se les dé facilidades de liquidez a todos los países.

Inversión del Gobierno

Sobre la política de inversión pública, Ceara Hattón, manifestó que el Gobierno trabaja con calidad en el gasto público y puso como ejemplo que se está priorizando las necesidades en sectores de vital importancia como el tema agua.

“Lo que más te sostiene la actividad económica es la inversión y hay que defenderla”, puntualizó. El ministro informó que es una decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de que se concluya “todo lo que se dejó a medio talle”.

Recordó que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo evalúa los planes de inversión pública y la instrucciones que se tiene es de terminar las obras comenzadas y en la medida de lo posible comenzar obras de mucho impacto en el territorio nacional.

Explicó que no se trata de austeridad, sino de gastar mejor, priorizando los sectores de salud y educación. Recordó que la crisis sanitaria ha implicado que el 87 % de los países del mundo tengan un crecimiento negativo en este 2020, una situación única.

En el caso de la República Dominicana adelantó que las previsiones son que la economía va a caer en -6 % en 2020.

Sin embargo, estimó que en 2021 la economía tendrá un rebote y cifras sus esperanzas en que la vacuna esté disponible en el primer trimestre del próximo año, lo que significará un cambio en el mundo.