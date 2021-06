Coalición califica como "chantaje" declaraciones de la ADARS

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Coalición por la Seguridad Social Digna calificó como una conducta “inhumana, desprovista de todo sentimiento hacia las personas y como un chantaje” al gobierno, las declaraciones dadas por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) que plantea dejar de cubrir las atenciones de salud ante casos de COVID-19 a menos que se les pague.

Señaló que esta conducta incurre en una amenaza flagrante a la seguridad nacional y a la paz pública, toda vez que afecta la salud de la población y las dos principales ARS del país son de propiedad extranjera.

En ese sentido reafirmó su llamado a lograr una reforma amplia del modelo de seguridad social que ha resultado un éxito para las AFP y las ARS, pero un “fracaso para el país”.

Dijo que tal éxito de esas empresas ha llegado a convertirse en un problema que amenaza la estabilidad social y que pudiera provocar un clima de movilizaciones y protestas a nivel nacional.

El grupo llamó al Estado a tomar todas las medidas que avala la Constitución para proteger a la población dominicana, y al Congreso Nacional y a la ciudadanía en general a tomar cartas en el asunto ante lo que se delata como un modelo fallido de Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

“La pandemia del COVID-19 es la situación de salud de mayor gravedad que ha padecido la población en mucho tiempo. Cientos de dominicanos y dominicanas a diario son víctimas de esta enfermedad que ya ha afectado a más de 300 mil personas y cobrado la vida de 3,797. Ante esta situación es inaudito que las ARS, que durante la pandemia han duplicado sus ganancias en relación con el período anterior, superando los 3 mil millones de pesos, además de pagarles más de mil millones por concepto de pruebas diagnósticas para detectar la COVID-19, amenacen al gobierno con retirar la cobertura para las atenciones a esta enfermedad”, dijo en un comunicado.

Para la Coalición, “solo el culto a la ganancia y el desprecio hacia sus propios afiliados es lo único que puede explicar lo desacertada que es la declaración que hacen las ARS. Además de que, descaradamente, mienten en relación con las pérdidas que afirman acumulan por concepto de la atención a las personas con COVID-19”.

Añadió que “es preciso recordar que hace apenas unos días reclamaban que no era momento para huelgas por la situación de salud que padecemos, además de chantajear que los ingresos del gremio médico sólo puede ser reajustado si le aumentan los recursos que reciben y, sin embargo, hoy amenazan al gobierno y al país con hacer un paro si no les cumplen con sus exigencias económicas”.

Apuntó que la asociación de las ARS reclama como pérdidas el monto dejado de ganar por el concepto de no aplicar copagos a las personas afiliadas por motivo de internamiento en centros de salud bajo el diagnóstico de COVID-19, medida que se tomó ante la situación de extrema emergencia que enfrenta el país debido a la pandemia y que no ha dado ni un momento de tregua a la población a la fecha de hoy.

“Los copagos son medidas ilegales y anticonstitucionales que les ha permitido a las ARS traspasar parte el costo de las atenciones a las personas afiliadas, a pesar de que dicho costo está incluido en el capital que reciben por cada persona afiliada. Por tanto, se trata de un robo legalizado que, día a día, la seguridad social nos hace para beneficio de las ARS”, señaló la Coalición.

“Este es un sistema que destruye la salud y la vida, que sólo beneficia a las ARS, a los empresarios de la salud, a las AFP y las empresas financieras nacionales y transnacionales. Las ARS, al igual que las AFP, no aportan nada, al contrario restan. No más ARS, no más AFP, por una seguridad social digna, entendida como un derecho y no como un negocio”, afirmó