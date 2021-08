ADARS designa nueva Directora de Comunicaciones

Cynthia Salazar, directora de Comunicaciones de ADARS.

SANTO DOMINGO, República Dominicana'. La Asociación Dominicana de ARS (ADARS) anunció hoy el nombramiento de Cynthia Salazar como nueva directora de Comunicaciones, quien tendrá la responsabilidad de reforzar las relaciones y comunicación de dicha entidad con sus diversas audiencias.

Salazar, cuenta con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación en la República Dominicana. Inició en la radio como locutora y productora de espacios diversos, y luego pasó a la televisión, destacándose como presentadora de noticias, combinando su rol como comentarista de programas de temas actuales, salud, política, entre otros.

Posee una licenciatura en Derecho combinada con un postgrado en Campaign Management de la Virginia International University. A su vez, realizó altos estudios en The Inter American Center of Business Administration en España obteniendo un postgrado en Gestión Financiera. Complementó su curriculum con un Postgrado en Seguro Familiar de Salud, cursado en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Al dar a conocer su designación en un comunicado de prensa, Andrés Mejía, presidente de ADARS, explicó que el liderazgo en el ámbito de la comunicación será clave para consolidar y posicionar la reputación de ADARS en el sector de la Seguridad Social.

Salazar ha desarrollado su carrera en distintas instancias tanto públicas como privadas, y aportará su experiencia en las diferentes disciplinas de la comunicación, incluyendo la gestión de la reputación, la comunicación responsable y la gestión de la comunicación en situaciones de crisis