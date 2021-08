Renuncia locutor Miguel Ortega, de la dirección Radio Educativa

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El reconocido locutor de radio y televisión Miguel Ortega informó que renunció a la dirección de la emisora estatal Radio Educativa Dominicana-

Dijo que tomó la decisión porque supuestamente le hicieron una propuesta indecorosa, además de que lo maltrataron y lo humillaron.

Asimismo, recordó que durante cinco años fue el locutor que presentaba al entonces candidato Luis Abinader, hoy Presidente de la República, y ahora no ha sido valorado.

En una transmisión que llevó a cabo desde su cuenta de Facebook, Miguel Ortega expresó:

"Renuncié de Radio Televisión Educativa, como su director, porque no se me respetó y no se me tuvo en cuenta".

También afirmó que un hombre llamado Luis Lebrón supuestamente le propuso algo indecente, pero no dio mayores detalles.

Asimismo, se quejó porque supuestamente denunció ante el ministro de Educación, Roberto Fulcar, lo que le había ocurrido, y no obtuvo apoyo, sino más bien una recriminación.

Ortega renunció apenas horas antes de que el presidente Luis Abinader pronunciara un discurso desde el Palacio Nacional, con motivo del primer aniversario de su gobierno.

La denuncia de Miguel Ortega se convierte en tendencia en las redes sociales