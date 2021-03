Raquel Arbaje apoya referéndum para decidir tema de las causales

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La primera dama de la República, Raquel Arbaje, manifestó este sábado que está de acuerdo con la opinión del presidente Luis Abinader, de que se haga un referéndum para que la ciudadanía vote sobre la despenalización o no del aborto en tres causales o situaciones excepcionales.

Arbaje, prefirió no exponer su posición con respecto al debate, aunque si expresó que tiene una posición más conservadora que Luis Abinader.

“Yo prefiero no opinar porque no soy legisladora, pero siento que debería de haber un referéndum que sea el pueblo el que decida, porque yo tengo una posición más conservadora que el presidente”.

Asimismo llamó a que al gobierno se le de un tiempo para trabajar a favor de la niñez, ya que por primera vez desde hace tiempo no se incluían a los niños/as y adolescentes en las políticas públicas del Estado.

“Como presidenta honorífica del Gabinete de la Niñez y de Adolescencia, entiendo perfectamente las problemáticas de las causales, pero pido un tiempo para que el Estado realice su trabajo porque las autoridades tenían fuera las políticas públicas de niños y adolescentes”, afirmó la Primera Dama.

La postura de Abinader

En 2014, siendo candidato presidencial, Luis Abinader manifestó que el país estaba frente a un grave problema de salud pública que afecta a las mujeres mas pobres del país, por lo que el tema del aborto en tres causales no debía abordarse exclusivamente desde una perspectiva religiosa.

En diciembre pasado en una entrevista para el diario El País, sostuvo que a pesar de estar en desacuerdo con el aborto libre, debían existir causales que permitan la interrupción del embarazo sin consecuencias penales para la mujer ni los servidores de la salud. En esa misma entrevista ratificó que tal era la postura oficial del Partido Revolucionario Moderno.

No obstante el 18 de marzo de este año, Abinader expresó que aunque de manera personal apoya las causales, no puede imponerlo al PRM. El gobernante también ha expresado que no puede imponer su punto de vista a diputados y senadores