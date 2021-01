Poder Ejecutivo que suprime actos protocolares de Año Nuevo

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:25/11/2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza valoró las disposiciones del Ejecutivo que suprimen actos protocolares de Año Nuevo y afirmó que gobierno dominicano inició este año 2021 dando nuevos pasos en procura de "romper paradigmas equivocados".

“Esas acciones tan faraónicas que colocaban a todo un pueblo, empresarios, intelectuales, deportistas y ciudadanos a colocarse en fila para felicitar al presidente son cosas del pasado, parte del cambio que Abinader impulsa, enmarcando con sus propias acciones y colocándose como un ciudadano más que le ha tocado servir desde la posición más honorable de todas, la Presidencia de la República, y con humildad”, señaló el ministro.

Paliza destacó el interés del nuevo mandato en demostrar que la política puede tener formas distintas, más cercanas, más humanas y vinculadas al espíritu democrático que comparte el presidente Luis Abinader y el gobierno del cambio.

Al hacer referencia a la decisión del presidente Luis Abinader de no nombrar el año con un tema en particular mediante decreto, el ministro manifestó que a lo largo de los años esta disposición no rindió ningún fruto, y que además proviene de la era trujillista, a la vez que señaló que se trata de una práctica antigua.

El gobierno inicia un nuevo año, cambiando modelos del pasado. #EstamosCambiando pic.twitter.com/MaKbVR8j6v — Jose Paliza (@JosePaliza) January 4, 2021

Paliza puntualizó una vez más que el cambio con el que se ha comprometido el gobierno del presidente Luis Abinader se traduce en pequeñas acciones que generan un gran impacto.

“Este primer lunes del año se inició en el Palacio Nacional las labores sustituyendo el Programa ‘Quédate en casa’ por ‘Supérate’, donde se incluirán 200 mil nuevos dominicanos y se duplicarán los fondos que reciben las familias”, detalló el funcionario.

Finalmente, el ministro Administrativo manifestó sus parabienes con el pueblo dominicano en este nuevo año, al tiempo que reafirmó su compromiso de contribuir desde su posición al fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia