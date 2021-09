PLD no le aprobará más préstamos al gobierno del PRM

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) instruyó a sus legisladores en el Congreso Nacional para que no aprueben ni un solo préstamo más al gobierno del presidente Luis Abinader, porque el nivel de endeudamiento ha llegado a “un nivel preocupante”, afirmó su vicepresidente, Temístocles Montás.

El dirigente peledeísta explicó que esa decisión del Comité Político fue tomada tras comprobar que la deuda total del Estado supera el 70 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 55 por ciento de ella corresponde al sector no financiero del gobierno.

“La deuda del Estado supera el 70 por ciento del PIB y de ese total casi 55% corresponde a deuda del gobierno y las instituciones”, apuntó Montás, quien agregó que “es un nivel preocupante para un país con una presión tributaria ridícula”.

Entrevistado en el programa televisivo “Matinal”, por Telemicro, Canal 5, Montás dijo que el PLD “ha informado a los legisladores que no podemos, a partir de ahora, aprobarle ningún préstamo al gobierno”.

Explicó que de 2019 a junio de este año, la deuda del sector no financiero se incrementó en casi 11,500 millones de dólares, cuando lo normal era que creciera en promedio 2,000 y hasta 3000 millones en períodos similares.

Montás criticó que el gobierno trate de justificar el “crecimiento explosivo” de la deuda por la pandemia del covid-19, puesto que para comprar vacunas se han usado 500 millones de dólares.

No obstante, el dirigente peledeísta cuestionó que se compren vacunan con deuda y luego se regalen a otros países, lo que a su juicio “no tiene sentido endeudarse para regalar vacunas”.

Ante la pregunta de si en los gobiernos peledeístas la deuda no creció igual que ahora, Montás declaró que “el PLD siempre mantuvo la deuda bajo control y nunca se puso en peligro la estabilidad de la economía dominicana”.

Señaló el economista que contrario a ese comportamiento, en el último año la deuda pública del gobierno creció en casi 15 puntos porcentuales del PIB”, lo que estimó “no es posible”.

Montás dijo que en América Latina, pese a la pandemia del Covid-19 que sufren todos los países, “no hay quien aumentara la deuda como lo ha hecho República Dominicana”.

Afirmó que cuando el presidente Danilo Medina llegó al gobierno en 2012, la deuda pública del sector no financiero era equivalente a 33% del PIB y que al salir en 2020 no superaba 44%, pero que en este momento llega al 55% del PIB en condiciones en que el gasto de capital (inversión pública) no llega al 10% del Presupuesto General del Estado de este año.

Con relación a la convocatoria a diálogo formulada por el presidente Abinader, Montás dijo que el PLD lo acepta y espera ver qué propone el gobierno para adoptar una posición