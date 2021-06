PLD debe ser estratégico porque solo no va a ningún lado en el 2024

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- El acalde de Santiago, Abel Martínez, sostuvo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe ser "estratégico e inteligente" para retomar el poder en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2024.

Martínez, que es uno de los cuatro miembros del Comité Político del PLD en Santiago, ha advertido que para volver a obtener el favor del votante la organización tiene que encabezar una gran alianza estratégica con propuestas políticas en todo el país.

“Creemos que el PLD debe ser inteligente y estratégico. Nosotros solos no vamos a ganar y tenemos que estar claros en eso. Si no deponemos los egos y los intereses particulares, si no logramos grandes alianzas con otros partidos políticos y otras fuerzas, no vamos para ningún lado”, pronosticó.

El funcionario municipal, que trabaja en la búsqueda de la candidatura presidencial en representación de su partido, afirmó que el candidato del PLD debe ser quien garantice el regreso a la administración pública en el 2024.

“No es imponer a un candidato para luego perder. Como decimos popularmente: 'la operación fue un éxito, pero el paciente murió'. No, la operación debe ser un éxito y debemos salvar el paciente”, refirió Martínez en una comunicación enviada por su equipo de prensa.

Pensando en el 2024, reiteró que los peledeístas deben ser "tácticos y sentarse con los representativos de al menos 20 organizaciones políticas y analizar cuál candidato conviene en cada provincia, discutir cada situación y analizar entre simpatía" y la efectiva posibilidad de salir triunfante en las urnas