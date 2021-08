Movimiento Caamañista apoya a comunidad LGBTIQ y rechaza Código Penal

Marcha por las 3 Causales en el Código Penal

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Movimiento Caamañista repudió la aprobación del Código Penal, por entender que constituye un retroceso en materia de derechos, sobre todo contra las personas de la comunidad LGBTIQ+.

En un comunicado de la entidad, firmado por su coordinador general Narciso Isa Conde, se expresa que la defensa de la libertad de opción sexual es una causa justa que se asume en estrecha relación con las luchas contra el capitalismo patriarcal y todas las opresiones y discriminaciones: clasistas, machista, racista, xenofóbica, homofóbica y adulto-céntrica.

Sostiene que las causas justas, las luchas por los derechos conculcados a las clases y sectores explotados y a cualquier grupo de seres humanos, se entrelazan en el constante batallar.

"Las resistencias reaccionarias a derechos esenciales de la condición humana casi siempre le imprimen relevancia y más sentido de justicia a esas luchas", precisó.

A juicio del Movimiento Caamañista, las características retardatarias del nuevo Código Penal, "que el poder constituido pretende imponer", no solo se ponen de manifiesto en el rechazo de las tres causales y los derechos inalienables de la mujer, sino también respecto a la libertad de opción sexual.

Sostiene que diputados y senadores han pretendido consagrar por omisión en el Código Penal la grave discriminación que implica violar los derechos de homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales a ser como realmente son.

Indicó que la negación del tipo discriminatorio que esa decisión legislativa implica en materia orientación sexual es un hecho muy grave, negador de avances legales cruciales en materia de derechos humanos a escala mundial.

Advirtió el Movimiento Caamañista que los legisladores están armando un nuevo adefesio jurídico, que en interés de darle rapidez a la aprobación de ese texto, procura aprobar la mutilación arbitraria y grotesca que excluye derechos fundamentales de las personas pertenecientes a los grupos humanos que integran la comunidad LGTBI, sin ningún tipo de discusión profunda ni consideración y respeto a derechos y libertades universalmente consagrados.

"Constituye grosero retroceso, lo cual además de ilegítimo es ilegal e inconstitucional. Al parecer esos cuerpos legislativos son ignorantes de procesos sociales y biopsicosociales reconocidos por la ciencia y por las estructuras de la sociedad", precisó.

Argumentó que quienes impulsan la aprobación del Código Penal como fue aprobado en la Cámara de Diputados, ignoran o quieren ignorar, que la condición sexual no se reduce a concebirla como la exclusiva existencia binaria de mujeres y hombres, desconociendo a seres humanos con otras características.

Explicó que en verdad hace tiempo que la ciencia ha demostrado que eso no es así, y que hay personas, y no pocas, que no responden a esas condiciones paralelas.

"Más aún, ya se reconoce y se admite que más del 12% de la humanidad no responde a esa condición en tanto sus estructuras hormonales no están conformadas solo por cromosomas XX o XY, como se estuvo afirmando durante muchos años", precisó