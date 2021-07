Miguel Vargas critica al Gobierno y dice "está sin rumbo y en piloto automático”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el excanciller Miguel Vargas, opinó que el Gobierno de Luis Abinader luce “sin rumbo y como si estuviera en piloto automático”.

A consideración del político, la actual gestión, que cumplirá un año, no ha iniciado una obra importante y todavía se mantiene como si estuviera en la oposición, "haciendo promesas que no va a cumplir".

“Este Gobierno va a cumplir un año el 16 de agosto próximo. No ha iniciado una obra importante, es un Gobierno que se muestra como en piloto automático, sin rumbo, sin un norte y sin objetivos claros. No hay planes ni programas y (sus integrantes) todavía se mantienen como si estuvieran en la oposición haciendo promesas que no van a cumplir, ni las que hicieron en campaña ni las que están haciendo ahora”, afirmó.

El presidente del partido blanco hizo la afirmación en la provincia Monte Plata, el marco de un recorrido nacional que realiza.

Vargas también expresó su satisfacción por el entusiasmo que han mostrado los dirigentes y militantes de esa organización política quienes, al contactarles, “reafirman de inmediato su apego al partido del 'jacho prendio', a los principios socialdemócratas, al compromiso con Peña Gómez y con el pueblo dominicano”