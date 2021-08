Leonel dice soberanía está limitada por poderes supranacionales

SANTIAGO, República Dominicana.-El expresidente Leonel Fernández explicó que la soberanía nacional está limitada por la imposición de los poderes supranacionales, que obligan a países como la República Dominicana a someterse.

Dijo que existen “poderes supranacionales” o “super poderes” que inciden en todo el mundo y que a veces el gobernante de un país, como el de República Dominicana, tiene que someterse a éstos, lo que, sin lugar a dudas, limita la soberanía nacional.

Destacó que incluso el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que someterse a las normas internacionales establecidas por el poder.

“Igual ocurre aquí. Un presidente no puede hacer lo que él crea. No es su voluntad lo que se impone. El presidente está limitado por la Constitución, por las leyes, por la realidad, por la interacción que se produce entre el poder y la sociedad”, reflexionó.

Puso como ejemplo que cuando un gobierno y en el caso específico del de la República Dominicana necesita acceder a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y “te dicen: ‘si, te lo prestamos pero a cambio de un A, B y C’ y si no adoptas el A, B y C el préstamo no va a aparecer y esa condicionalidad, sin lugar a dudas, limita la soberanía estatal. No cabe dudas que es así”.

Se preguntó entonces “Ahora, ¿qué hace usted? O me sale mi rebeldía natural y digo: ‘no acepto eso’. No llega el préstamo y el país se hunde o trato de ser más razonable… mira, esto no es lo que a mí me gusta pero si no logro esto el país se va a afectar”.

Agregó que “entonces uno tiene que hacer esas transacciones” e insistió que no hay duda alguna que si existen esos poderes supranacionales, institucionales y de otros Estados que se imponen”, lo que, considera, sucede durante toda la vida y en todas partes del mundo.

Asimismo, afirmó que existen ocasiones que aunque un presidente actúe en el marco constitucional y legal la ciudadanía reacciona de forma adversa y el mandatario tiene que “dar marcha atrás” sobre las medidas adoptadas.

La Biblia en las escuelas públicas

Por otro lado, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, favoreció que se incluya en las escuelas públicas el estudio de la Biblia.

Manifestó que cuando a él le preguntan si la Biblia debe estar en la escuela, responde: “Pues claro que tiene que estar en la escuela”.

Agregó que el sagrado libro debe ser enseñado de manera que el alumno lo pueda interpretar y asumir.

Sostuvo que ante el desconocimiento que tiene el ser humano ante las grandes incógnitas sobre la existencia de la vida humana, del universo, el enigma del nacimiento y el misterio de la muerte, la mejor explicación es Dios.

Afirmó que cree en Dios y que a éste no se le puede entender a partir de la racionalidad y de la lógica, sino a partir de la fe.

“El que quiera ser líder político que estudie a Jesucristo. Que estudie al Nuevo Testamento porque ahí encontrará todas las lecciones del mundo contemporáneo”, expresó.

Fernández reveló que sus dos personajes favoritos son Moisés y Jesús y que de ambos ha aprendido mucho sobre la política contemporánea y lo que vive en los partidos políticos.

Leonel Fernández fue el disertador en la reunión del Grupo Filosófico y Cultural “La Tertulia”, que lidera el neurólogo Bruno Rosario Méndez, en Santiago de los Caballeros.

El fundador de la Tertulia, Bruno Rosario Méndez, dijo que ese grupo filosófico y cultural organizó durante la pandemia unas 70 conferencias con diferentes personalidades.

