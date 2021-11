FP descarta Haití pueda invadir a República Dominicana, apoya deportaciones

El partido Fuerza del Pueblo descartó que exista riesgo de una invasión de Haití contra la República Dominicana, debido a que ese país no cuenta capacidad para emprender una acción militar de ese tipo, además de atravesar una crisis tan profunda que está disolviendo sus instituciones.

Así lo declaró Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de la entidad opositora.

Expresó que Fuerza del Pueblo apoya las medidas dispuestas por el Gobierno del presidente Luis Abinader para reforzar la frontera ante la profundización de la crisis en Haití, y al mismo tiempo deportar a los inmigrantes indocumentados respetando sus derechos humanos y su dignidad.

Reiteró que Haití no representa una amenaza militar ni tiene capacidad para invadir a la República Dominicana.

"No hay peligro de una invasión haitiana a la República Dominicana, porque Haití no tiene capacidad para una acción militar de Estado. Lo que se produce es migración, que ejerce una presión sobre la República Dominicana, pero que no es violenta", precisó.

Recordó que Haití no tiene un poder institucional real, y vive hay un proceso franco de disolución del Estado.

Resaltó que hay un serio problema de pobreza en Haití, con una población en la cual solo el 30 por ciento cuenta con algún trabajo, y el resto no cuenta con fuente de sustento.

"Es un drama, el país más pobre del Continente, uno de los países más pobres del mundo", expresó.

Consideró que la crisis de Haití es multidimensional, porque es estructural y coyuntural. Indicó que es coyuntural porque se ha agudizado tras el asesinato del presidente Jovenel Moise. Sostuvo que es estructural y que en Haití hubo problemas desde su nacimiento (1804), y se dividió en dos gobiernos, uno en el norte y otro en el sur.

Asimismo, djo que no se ha producido una ayuda, un verdadero auxilio internacional para Haití. Consideró que Haití requiere ayuda del exterior, pero no una intervención militar o una simple ayuda humanitaria puntual, sino un plan para recuperar la estabilidad, rescatar la economía, para que los haitianos puedan trabajar en su territorio y crear bienestar.

Manolo Pichardo habló en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

