¿Cuáles son las luces y las sombras del primer año de Abinader?

El presidente Luis Abinader.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Con la llegada del 16 de Agosto, nace la pregunta ¿Hay luces del gobierno del licenciado Luis Abinader Corona que cumple un año? ¿Hay sombras? La respuesta a ambas interrogantes….es sí.

La presente evaluación necesariamente es limitada a la experiencia personal. Las referencias expresadas son producto del trato directo con las entidades referidas o por la referencia documental (mediática o institucional) que hemos tenido a mano.

Sombras

• Senadores y Diputados. Claro que no se trata del gobierno central, pero obedece a un poder del estado integrado por representantes de los partidos. El papel en función de aprobar o intentar hacerlo) leyes discriminatorias y ultraconservadoras en materia de género y discrimen, particularmente en torno al Código Penal. Increible lo que está pasando.

• Imposdom. Hay que reeducar ese personal en el servicio inspiracional al usuario y eliminar los criterios burocráticos. Allí lo de burocracia cero es una materia pendiente. Las experiencias de los usuarios deben ser analizadas por la Dirección, porque hay gente buena allí, como la que fue capaz de remitir a un usuario a su oficina un libro dejado en un apartado que no se usaba hace diez años.

• La promoción de las figuras gubernamentales, comenzando con la del presidente Abinader que prohibió el uso de su fotografía física en los despachos presidenciales, pero presente en los medios electrónicos y digitales, en las pantallas led de todos los eventos oficiales del gobierno y en la promoción publicitaria del gobierno. Se sabe que Abinader aspirará a la reelección, como es su derecho, pero insistir con su figura personal ( y de los demás funcionarios que siguen apareciendo en los anuncios) en los medios, es una sombra a ser despejada. Un modelo de buena publicidad sin presencia de los funcionarios, es la del Banco de Reservas 80 aniversario, que es institucional, bien lograda y con un nivel impecable nivel de realización. Ese es un buen modelo.

• El gasto innecesario en montajes escénicos para los actos oficiales. Se ha definido un modelo “visual” de los actos de inauguración basado en pantallas led de gran formato apoyados en una logística costosa. Debería contarse con un módulo móvil modesto, de costo menor y que sea el mismo que se moviliza de un punto a otro. Los costos de esos montajes, por bonitos que se vean, es altísimo.

Las luces:

• Senasa. Una institución modélica, de altísimo rendimiento en su servicio de salud. La diferencia la hace el hecho de que no persigue el lucro. Ha ampliado su base de asegurados y extendido el nivel subsidiado. Se le ha dado seguimiento a las gestiones anteriores. Impresionante como se ha producido la continuidad de Estado.

• Procuraduría General de la República. Miriam Germán, agredida de muchas formas como juez incuestionable, logra una gestión para la historia, junto a su equipo de trabajo.

• Ministerio de Educación. Salvar la docencia escolar en las condiciones que lo hizo Roberto Fulcar, su efectividad, su sentido ético en el manejo de los recursos y la visión docente.

• Ministerio de Salud Pública y Gabinete de Salud. Las dos instancias oficiales que han cargado con el peso de la pandemia y que son responsables de la buena gestión de la crisis sanitaria.

• Archivo General de la Nación. Otro modelo de servicio especializado, también con un seguimiento de Estado. Lo que se hace allí es una excepcional forma de hacer rendir los recursos. Roberto Cassá es un gerente a ser imitado.

• 911. Efectivo y ampliado. Un servicio rápido, oportuno y ofrecido sin cuestionamientos.

• Cancillería. Excelente el comportamiento de Roberto Álvarez y en particular el Servicio de Apostillamiento de documentos. No es describible el espíritu de servicio que se ha logrado en esta gestión. No parece una “oficina pública”. Son igualmente ángeles del servicio (casi todas mujeres).

• Ministerio de Cultura. La labor de Carmen Heredia se ha diferenciado y procurado la descentralización de un ministerio de compleja estructura, cruzada de conflictos y egos.

• Dirección General de Cine. Una labor eficiente, técnicamente adaptada a las nuevas condiciones. DGCINE se ha descentralizado descentralizado con acuerdos como el suscrito con la Academia Dominicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Solo por rodajes internacionales en esta gestión los recursos aportados a la economía son de 200 millones de dólares. El papel cumplido en Festival Cannes 2021 con una participación virtual que promovió las películas dominicanas realizadas y en proceso y el país como destino fílmico.

• Conejo Nacional de la Ninez. Con una titular como Paula Disla, que ha sorprendido a mucha gente por la destreza profesional, ha reorientado su accionar con un programa de acciones y acuerdos que ha logrado mejorar la protección población infantil y juvenil.

• Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicano, cuyas direcciones, a cargo de Rafael Peralta Romero y Alicia Baroni, que an experimentado un renovado espíritu de trabajo que da seguimiento a las incuestionables gestiones anteriores.

• Ministerio de Turismo. Con un David Collado que se ha ubicado como fuerza cuyo impacto se dirigio al relanzamiento del turismo, paralizado por los efectos de la pandemia. Los resultados han sido los de una restauración del quehacr turístico, el establecimiento de nuevos nexos con los actores de la industria.

• Ministerio de la Mujer, que se ha colocado a la altura de las circunstancia frente al tema de la violencia de genero.

• Banreservas, que tomó un rumbo con criterios financieros, sociales y culturales de altísimo vuelo a partir de la nueva gestión y que logró en Fitur 2021 la más amplia e intensa gestión por ante los inversionistas y empresarios internacionales vinculados al turismo