Congresista Espaillat anuncia US$ 400,000 en fondos para asistencia cultural NY

WASHINGTON, Estados Unidos.- El congresista Adriano Espaillat (NY-13) anunció más de US$ 400,000 en ayuda de fondos de subvenciones federales a través de los esfuerzos de estabilización económica de la Ley CARES para apoyar a varias instituciones culturales ubicadas en el distrito congresual 13 de Nueva York, el cual representa el primer congresista dominico-americano en ocupar un curul en Washington, DC.

“El National Endowment for the Humanities (NEH) (Fondo Nacional para las Humanidades) ha asignado más de US$ 40.3 millones en nuevas subvenciones de estabilización económica de la Ley CARES para más de 300 instituciones culturales en todo el país, incluidas varias dentro del distrito congresual 13 de Nueva York”.

Espaillat informó que dentro de las siguientes organizaciones que fueron beneficiadas para mantener los esfuerzos de humanidades y preservar los trabajos comunitarios, figuran, la Fundación del Teatro Apollo, quienes recibieron US$ 40,000, el Museo del Jazz de Harlem, apoyado con US$ 43,500, Fundación de CUNY para la investigación, donde el City College recibió US$ 298,518, así como también el Museo de la Ciudad de Nueva York, quien fue favorecido con US$ 298,263.

Al valorar la asistencia, Adriano Espaillat, dijo que “las instituciones culturales, museos, teatros y fundaciones han enfrentado tremendas dificultades durante la pandemia de COVID-19, obligando a muchos establecimientos a cerrar cuando no pueden satisfacer las demandas de personal, operativas o administrativas”.

Agregó Espaillat (NY-13), que “ha recibido respuestas de mis constituyentes que me dicen que han enfrentado desafíos que incluyen el desempleo cuando estas organizaciones se han visto obligadas a cerrar o suspender al personal”.

“Cuando aprobamos la Ley CARES, se hizo con la esperanza y la promesa de apoyar a estas instituciones y a los sectores culturales de nuestra sociedad para ayudar a estas organizaciones a sobrevivir, ayudar a las personas a mantener sus trabajos y ayudar a nuestra comunidad en la reconstrucción y superación de estos escollos”.

Citó como ejemplo al “Teatro Apollo, quienes manifiestan estar increíblemente agradecidos por el apoyo del congresista Espaillat y sus colegas por su voto que autoriza las subvenciones NEH para apoyar el Teatro, mientras nos recuperamos de nuestro cierre físico durante esta pandemia global, que ha causado una pérdida financiera significativa”, dijo Jonelle Procope, presidente y CEO del Teatro Apollo.

“La subvención NEH apoyará la preservación en curso de los valiosos archivos históricos del Teatro, que han registrado más de ocho décadas de historia cultural y articulan movimientos y conversaciones poderosas sobre los derechos civiles y la justicia social. Los archivos se han vuelto instrumentales a medida que aumentamos nuestros recursos en línea y programación en medio del cierre de las instituciones públicas de Nueva York, y abren una ventana a la rica historia de Harlem y nuestro querido Teatro.”

Mientras que CUNY expresa que “muchas de las dinámicas asociadas con la pandemia de COVID-19 han enfatizado la profundidad de la desigualdad básica en nuestra sociedad. Como una de las varias escuelas de CUNY que liderea en la nación en la producción de movilidad social entre nuestros graduados, creemos que el apoyo que ayuda a garantizar la continuidad en nuestras ofertas educativas, como esta subvención NEH, aborda directamente estas profundas desigualdades.”

“Este apoyo de NEH ayudará a los departamentos de humanidades de CCNY a continuar con su servicio esencial a los estudiantes que necesitan desesperadamente que continúe su educación, y estamos profundamente agradecidos de recibirla”, dijo el doctor Vincent Boudreau, presidente de The City College of New York.

“En el Museo de la Ciudad de Nueva York hemos tenido el honor de compartir las historias de Nueva York durante casi 100 años”, Whitney Donhauser, Ronay Menschel, directora del Museo de la Ciudad de Nueva York, agradecidos con el NEH por su apoyo mientras continuamos ese trabajo.”

“Los fondos recibidos se utilizarán para presentar New York Responds, un nuevo proyecto que refleja nuestros esfuerzos para documentar y presentar diversas experiencias de los neoyorquinos durante las dos crisis principales de principios de 2020: pandemia de COVID-19 y la sublevación contra el racismo sistémico. El primer componente del proyecto múltiple --una exposición al aire libre--, se abrirá el 23 de julio e incluirá selecciones de la convocatoria abierta del Museo para imágenes que documenten la pandemia y las protestas e invita a los visitantes a compartir sus perspectivas.”