Administración Pública diligencia pago prestaciones a exempleados del Inposdom

Santo Domingo.- El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, giró una visita al director general del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), Adán Peguero, para tratar sobre casos de servidores públicos que han sido desvinculados de esa institución, y que aún no han recibido los pagos de sus beneficios laborales.

La visita se produjo luego de que trascendiera, en los medios de comunicación, que Peguero fue sometido por el Defensor del Pueblo, por no haber suministrado la información que le fue requerida, sobre la situación de varios ex empleados del INPOSDOM y las prestaciones laborales que no han sido pagadas.

En el encuentro, Castillo Lugo conversó con Peguero acerca de los derechos laborales de los servidores públicos, y reiteró el compromiso asumido por el presidente Luis Abinader, de hacer cumplir la Constitución y las leyes, y garantizar el Estado de Derecho, para todos los dominicanos.

“Por eso, nos instruyó, al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y a mí, buscar soluciones a los retrasos en los pagos de los beneficios laborales”, expresó el titular del MAP.

Entre los acuerdos de la reunión, el INPOSDOM suministrará al Defensor del Pueblo, las informaciones relativas a dos ex servidores públicos de esa institución.

También, un equipo de técnicos de la Dirección de Relaciones Laborales del MAP, encabezado por su directora, Mariza De la Cruz, revisará los expedientes del personal activo del INPOSDOM, tanto los que pertenecen a la Carrera Administrativa como los que no, así como los desvinculados, las prestaciones económicas que deben pagarse, y el análisis y revisión del pasivo laboral acumulado por esta institución, a fin de ponerla en condiciones de cumplir con el ordenamiento jurídico de la Administración Pública.

Por su parte, el INPOSDOM se comprometió a formar un equipo técnico, que acompañará al MAP, en esas labores