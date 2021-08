Abogado Sierra considera justicia todavía trabaja con "muchas precariedades”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las deficiencias en el sistema de justicia dominicano persisten, a pesar de los intentos que ha hecho la actual gestión gubernamental para mejorarlo.

Así lo consideró el abogado Manuel -Manny- Sierra, quien destacó los sometimientos por corrupción que ha hecho el Ministerio Público en los últimos meses, en casos como Medusa, Pulpo, Operación 13, y Coral, pero aseguró que eso es solo una parte de justicia y que no abarca todo el sistema.

Sierra criticó el hecho de que se entienda que “el Ministerio Público solo son dos o tres personas” y que todo esté girando en torno a ellos (refiriéndose a los fiscales).

“El gobierno que llegó, para que hubiese tenido resultados positivos tenía que verificar el desempeño histórico de esos Ministerio Público: cómo llegaron al poder, cómo llegaron al ministeriado público, qué habían hecho anterior a la llegada del gobierno, cuál había sido su trayectoria en el combate a la corrupción. Eran casi nulos”, expresó.

Al hablar sobre el sistema penitenciario dominicano, Sierra lo calificó como "el eslabón perdido del sistema de justicia"

Al respecto, el abogado afirmó que el concepto corrupción no solo incluye la parte de los funcionarios públicos, sino también al sector privado, por lo que es imposible que dos o tres fiscales puedan llevar tantos casos de corrupción.

“Yo tengo mis reservas en ese aspecto, sin dejar de reconocer de que mediáticamente uno pudiera decir que hay un avance de la justicia. Tengo mis dudas, honestamente, de cuáles van a ser los resultados de esos casos”, comentó el jurista a Acento.

Sierra fue muy crítico en lo que se refiere a la parte penal del sistema, y aseguró que en ese aspecto República Dominicana sigue teniendo muchas precariedades.

“La justicia sigue caminando con muchas precariedades”, sentenció, al destacar que hay deficiencias en la parte de los jueces, así como en la calidad que deben tener las sentencias.

“Yo creo que en los aprendizajes, las enseñanzas, no se ha ido bien. Aquí no se evalúa la parte de la calidad de la sentencia. Creo que ahí hay mucha debilidad. No hay un sistema de verificación de desempeño, de parte de los órganos supremos del Poder Judicial y de la propia Suprema Corte de Justicia”, indicó.

Explicó que la calidad de la sentencia permite evaluar si se está ante un sistema de justicia que funciona adecuadamente o mínimamente bien.

“Las sentencias nuestras son precarias. Muy precarias”, culminó.

Sistema penitenciario

Al hablar sobre el sistema penitenciario dominicano, Sierra calificó el mismo como “el eslabón perdido del sistema de justicia”.

Dijo que ahí no hay avance y que no se hacen esfuerzos por mejorar esa parte “porque los presos no votan”.

Cuando los presos voten, entonces los políticos se van a interesar en mejorar la vida de los presos. Y ahora quizás hay un intento de mejorarla porque cuando personas públicas van a la cárcel se descubre que ahí hay seres humanos”, concluyó