Una recordación eterna: el mural de Johnny Pacheco en la Plaza de la Cultura

Juan Azarías Pacheco Kniping, santiaguero y pepinero nacido en 1935, lo perdemos en el 2021, dimensionó el nombre de la República Dominicana no solo en el continente latinoamericano donde la salsa como ritmoocupó unlugar preponderante, sino en su propiocontagio en momentos en que los ritmos latinos desde la urbe neoyorquina se internacionalizaron y ocuparon un sitial preferencial en el gusto de mucha gente. Salsa la traduzco como el escabeche de combinaciones de especies queda paladar a los guisos caribeños.

La ministra de Cultura, Carmen Heredia, encabezó el homenaje al músico dominicano Johnny Pacheco, acompañada de funcionarios de esa institución y personal diplomático.

Me permito diferir con Wikipedia que lo presenta como un músico que destacó los ritmos cubanos y la salsa, es un reduccionismo innecesario debido a que su grandeza estribó en la versatilidad de su producción musical, y desde la flauta se destacó como gran solista e improvisador de este sonoro instrumento de viento, pero también como arreglista hizo música para puertorriqueños, cubanos, dominicanos, y otros que en el continente hicieron de la salsa su melódica forma de musicalizar la identidad latinoamericana,

Esa visión universal desde el la tonalidad y la rítmicaafroamericanaen Johnny Pacheco es la que hoy entristecidos y orgullosos a la vez de su estatura musical, rendimos como homenaje y recordación a quien desde el Nueva York latino, puso punto y aparte a la conjunción musical que la gran urbe representaba haciéndose el más destacado promotor, auspiciador, gestory arreglista para que surgiera un ritmo que unificó la danza,la melodía y la sonoridadcaribeña y latinoamericana en lo que luego se conoció como salsa.

Además de músico, Pacheco fue arreglista, compositor, productor directorde orquetas, lo que llamamos un músico completo y tenía a su favor su personalidad agradable y colaboradora, sobre todo con la nueva generación de relevo a quienes les abrió las puertas sin ego y sin celos. Estuvo en el congreso de Música, Cultura e Identidad en el Caribe, auspiciado por el Ministerio de Cultura, el INEC y el Centro Cultural Eduardo León Jimenes hace unos años (2007),rindiéndole la ciudad, el congreso de música y el país, un merecido homenaje y reconocimiento y compartiendo su participación con otros grandes de la salsa, pues esa vez, este importante evento estuvo dedicado a la música de la salsa y el son.

Como productor se corona junto a Jerry Masucci, al fundar el sello disquero Fania All Stars, y luego la súper orquesta Estrellas de Fania, que ganó fama en todo el mundo porque además de los discos, promovía espectáculos relacionados con la salsa, de ahí sus dotes de productor y gestor. Si bien no mantuvo tantos vínculos físicos con nuestro país, su figura musical se relaciona a República Dominicana y nunca la negó produciendo arreglos hasta de merengue, no olvidemos que su cuna, hasta los años de mozalbetes que se va a los Estados Unidos, los vivió en Los Pepines, cuna del son santiaguero, la salsa, el perico ripiao y la bohemia santiaguera que también fue responsable de otras figuras trascedentes de estos ritmos caribeños, como Víctor Víctor, entre otros. Por tanto en el inconsciente de Pacheco residía una vivencia ancestral con un ambiente de música, espontaneidad de la creación musical popular y una tórrida cotidianidad cargada de carnaval, tertulias, rincones de bailes y ritmos que sellaron su pasado y cuando llega a EU, era el momento de potenciar ese reservorio de recuerdos conservados en su memoria.

El Ministerio de Cultura bajo la conducción de Doña Carmen Heredia lo eterniza con un mural de artistas populares que solicitaron el espacio a través de Miguelina Cepeda la Gobernadora del lugar y se entendió como buena y válida la iniciativa de los artistas: Johann Báez (Dovente), Gabriel Doñé (Shak), Néstor Omar García (Angurria) y el puertorriqueño David Sepúlveda (Don Rimx). Se inauguró dicho mural el viernes 26 con salseros que compartieron el momento cantando y bailando a quien fuera su mentor y nada más y nada menos que con la musicalización del grupo Bonyé. Nada más especial y merecido a quien supo poner en alto la música caribeña, del país y el talento de los artistas dominicanos.

Pacheco es reconocido como uno de los grandes en la salsa y como el más destacado gestor del ritmo, y la Fania su obra y aporte a la música latina. Valoremos su grandeza musical, su talento, su sonoridad y destreza en la flauta, su humildad y simpleza de estilo y de trato para con los demás, una vida ejemplar sin muchos ruidos ni escándalos. Una amistad fuerte con todos los grandes de la salsa sin conflictos de ego, una distinguida amistad con Celia Cruz y arreglos musicales que les sirvieron a muchos músicos salseros para montar sus originales melodías; eso fue Johnny Pacheco, y por eso hoy nos rendimos a sus pies por su obra musical, su calidad humana y su humildad. La eternidad está reservada para los grandes y Pacheco está entre ellos