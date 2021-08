Una realidad de ciencia ficción

Hoy día, los fenómenos de objetos voladores no identificados (OVNI) parecen ser parte de una muy inesperada realidad. Ese tema, el cual ha cobrado cierta seriedad en los últimos años, formó parte de la ciencia ficción por muchas décadas y fue inspiración de obras cinematográficas tan exitosas como la titulada Hombres de Negro, protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones. En el imaginario común, se proyectaba la figura de un alienígena como un ser extraño, caracterizado por su color de piel gris, gran cabeza y enormes ojos, los cuales invadían la tierra aterrizando desde sus naves en forma de platillos voladores que giraban en torno a su propio eje. Los padres, en un ejercicio de responsabilidad frente a sus hijos, les decían “que los extraterrestres no existían y que todo se trataba del producto del ingenio humano para entretener al público con películas y caricaturas”,y efectivamente, los peques les creían.

Sin embargo, pasado los años fueron registrándose testimonios de personas que aseguraban haber contactado con seres de otros planetas, y algunos llegaron a documentar, incluso, la abducción hacia el interior de naves desconocidas. Los avistamientos con el paso del tiempo fueron certificándose cada vez más a través de testigos que decían haber experimentado un contacto extraterrestre, un avistamiento de naves espaciales, una abducción, y hasta una conexión comunicacional con supuestos seres de otras galaxias. Es así como en el año de 1991 el Ministerio de Defensa Español, bajo el nombre de Expedientes Ovnis, desclasificó un total de 80 expedientes de unas 1900 páginas en total que revelan el avistamiento de objetos no identificados en el espacio aéreo español.

Uno de los casos mas famosos fue el ocurrido en el aeropuerto de Valencia. Según se afirma, el evento ocurrió cuando un vuelo comercial tuvo que aterrizar de emergencia ya que los responsables de la nave se percataron que un halo de impresionante luminosidad les seguía, impidiendo la continuación del vuelo. Una vez en tierra, se enteraron que la referida lumbre no solo fue percatada por ellos, sino por varios testigos de la zona y detectada por los operarios como un objeto no identificado. Pero la historia reciente también registra casos más sorprendentes y directos de interacción extraterrestre que resultaban impensables hace algunas décadas. A la fecha, contamos con casos tan fantasiosos como los que relatan el arrebatamiento hacia el interior de una nave, criaturas haciendo con la victima lo que parece ser experimentos científicos, tal como lo describe el famoso caso de Betty Andreasson.

En nuestros días el fenómeno Ovni se vuelto más frecuente y crecen en número las personas que reportan avistamientos. Frente a lo misterioso y desconocido del tema, se tejen distintas teorías que tratan de explicar el fenómeno que tiene a tantas personas en vilo. Algunos afirman que los Ovni no son más que residuos espaciales que logran avistarse desde el cielo, otros explican que muchos de los casos documentados o certificados por evidencias son realmente montajes para engañar a los países, y otros consideran, sobre todo los creyentes de las religiones cristianas, que tanto el fenómeno Ovni como las apariciones alienígenas no son otra cosa que eventos espirituales.

Frente a lo que parece ser un campo inexplorado lleno de cuentos, fantasías, mitos y posibles verdades, recientemente, en el mes de junio del presente año, el Pentágono de los EEUU publicó un informe que asegura que de 144 avistamientos de ovnis desde el año 2004, todos excepto uno siguen sin explicación. Este ultimo informe viene a despejar cualquier duda que se tenga sobre la credibilidad de avistamientos de objetos no identificados, sin embargo, no desplaza la falta de una explicación concreta que al respecto se tenga a fin de entender el fenómeno, ya que el informe no es conclusivo. El referido documento fue emitido a petición del Congreso de los EEUU después que se hablara de la presencia de objetos no identificados que se desplazaban erráticamente en el espacio aéreo, sin dirección aparente y sin propósito alguno.

Las causas de aquellos misteriosos objetos son por el momento indeterminadas. El informe sugiere que algunos de los avistamientos pueden ser atribuibles a experimentos espaciales, programas desarrollados por entidades estadounidenses, aunque tampoco descartan que se trate de naves auténticamente extraterrestres. Por el momento el tema del fenómeno Ovni sigue envuelto en una nebulosa de misterios y confusiones, pero el hecho es que en nuestros días a cobrado singular importancia, provocando que algunos países se avoquen al estudio serio del fenómeno y de la documentación con la que al respecto se cuenta