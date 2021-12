Totalitarismo, autocracia y democracia (2-2)

El ascenso del nazismo ,

fue la primera gran revolución de la historia,

realizada mediante la aplicación

de una Constitución formal existente .

Hans Frank

Un análisis del fenómeno del nazis, es que su ascenso al poder fue por todos los medios legales, utilizando las norma de la Constitución de Weimar de 1919. Esta no fue reformada por el nazismo, más bien hasta cierto punto fue preservada, sin embargo, el gobierno realizó una avalancha de decretos y leyes que le permitieron saltarse sobre el mandato constitucional.

Al inicio el Estado declaro el estado de emergencia que nunca fue levantado. Como afirman Hans Frank, Recht Une Verwalltung : Esta fue desde luego la primera gran revolución de la historia, realizada mediante la aplicación del código formal legal existente en el momento del poder. Al personalizar el poder, concentrado sobre una persona, los movimientos totalitarios derivaron en autocracia, antesala de las dictaduras.

Los movimientos totalitario constitucionalizaron sus proyectos, con Asamblea Nacional Constituyente, la raza es primero, la Nación es primero, desterrando las viejas organización políticas, social y productivas; sobre sus ruinas erigieron sus nuevos modelos.

En materia de lucha política, los movimientos totalitaristas son las primeras expresión de confrontación con la burguesía en el plano político. En línea semejante del pensamiento weberiano, una burocracia que tiene que hacer la acción Estado, educado, preparados, un funcionario pagado, fue advertido por Weber como la entrada al Estado Moderno este aspecto puede ser deducido del siguiente párrafo: La elevación de una clase hasta adquirir una mayor importancia en la comunidad, era siempre acompañada por la educación y la prueba, y la preparación de ciertos números de sus miembros, para la política como profesión, para el servicio remunerado o si podía permitirlo no remunerado en el gobierno la representación de la clase en el parlamento.

La ruptura del sistema de clases significa automáticamente la ruptura del sistema de partidos, principalmente porque estos partidos siendo partido de intereses, ya no podía representar los intereses de su clase, su continuidad era de alguna importancia para los miembros de las antiguas clases, que esperaban de esperanza recordar su antiguo social que permanecieron unidos, como sino porque estaban restaurado.

En esta desolación continental, donde el hombre dejo de ser subtancia (griego), dejo de ser, para ser un ser gastable. Un concepto -trabajado por Arendt-, el hombre-masa; seres impersonales que perdían de alguna manera sus medios y formas de existencia sin saber que hacer.

Hannah lo ilustró de la manera siguiente: En esta atmosfera de ruptura de la sociedad de clases, se desarrolló la psicología del hombre-masa europeo. El hecho de que con uniformidad monótona, pero abstracta, sobreviniera el mismo destino una masa de individuos no impidió que éstos lo juzgaran en términos de fracaso individual y el mundo entero en términos de injusticia específica.

La profundidad de Arendt sobre ese aspecto es muy humana cuando dice: La negación en el sentido de qué uno mismo no importa el sentido de reserva gastable, ya no era la expresión del individualismo, sino de un fenómeno de masas en el cual los pobres y los oprimidos; no tienen nada que perder más que sus cadenas no se aplicaba, los hombres porque eran privado de muchos más que las cadenas de la miseria, cuando perdían el interés por su propio bienestar, habían desaparecido la fuente de toda la precauciones y cuidados que hacen a la vida humana una existencia angustiada.

El hombre masa es el hombre despojado de “Yo ”, de la existencia de su razón social existencial. Como argumento Arendt, la guerra fue una magnífica oportunidad para la construcción del autoritarismo y la autocracia, por eso no importa el número de personas muertas en los conflictos bélicos mundiales, ni en las revoluciones conducidas por autócratas y dictadores, son seres gastable, que se reponen desde el hombre-masa.

Desbordado por el tema tendré que hacer una adenda, para un tercer artículo sobre la democracia.