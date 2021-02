Territorio de los bulos

Hace unos días, a Angela Merkel querían hacerle una broma, o a fin de cuentas así resultó. Porque dígame usted: eso de decir que ya ella no estaría era una mala pasada.

Angela Merkel es todavía canciller de Alemania, pero por el WhatsApp quiso decirse otra cosa. Se puso a correr una bola –o un bulo–, que la desestimaba. Para algunos, no hay duda: ella está en sus mejores días, si nos lo permite.

¿Después de todos estos días de pandemia, tendríamos a alguien más pertinente en este momento que la señora Merkel para dominar lo que ocurre en Alemania y en otros países de Europa? Ella no quería retirarse, y la “retiraron” por este bulo que corrió, como digo, como un reguero de pólvora. Algunos periódicos fueron engañados. Algunas personas compartieron esta noticia falsa en sus cuentas de Twitter.

Por el momento, podemos recurrir a una antítesis adecuada. Por ejemplo, no es un bulo lo que sucede con Trump. Es una noticia clarita, que todos podemos observar en el NYtimes y quedarnos asombrados. Un segundo intento de impeachment comienza en estos días (David Schoen es el nombre de uno de sus abogados). Los trabajos comenzaron el 9 de febrero, hace un día.

Otra noticia, esta vez correcta: Kamala Harris tendría que ver como vicepresidenta con toda “la Coca-Cola” de lo que le suceda a Trump en estos días. Por su lado, según revela en sus memorias, George Bush toma Bourbon, un alcohol bastante fuerte, (Decision Points, 2010, Crown Publishing Group, luego de A Charge to Keep, 1999, Morrow). Revela en su libro (que fue número uno en la lista del New York Times), que bebió en algún momento de su carrera política.

Aquí –con fe, perseverancia y donaire–, la gente espera vacunarse en los próximos meses. En otras partes del mundo, ya han empezado. Parece una insistencia que uno diga que esto es para marzo, pero algunos dicen que no es nada malo. No se trata de viejos juegos verbales, sino de realidades. Ahí salió un video de una señora médico –en un país de Centroamérica–, que no cree en las vacunas. Lo cierto es que el escepticismo –cierto tipo de postura ideológica–, se ha dado en otros lugares del mundo. Otros defienden los pinchazos y dicen que es la única manera de luchar contra la pandemia que nos ataca a todos. Solo nos quedan algunos días para recibir las primeras vacunas.

Aunque no tengas sus mismos enfoques políticos, Angela Merkel es una dama respetable. La recordamos desde que tuvo que trabajar con todo el tema de los refugiados. Unos marchan de sus países agobiados por las guerras y las dictaduras. Otros intentamos buscar las razones de un libro leído antes: 1984, de Orwell, y Rebelión en la Granja. Estos dos clásicos tienen una aplicación moderna ahora. Estos libros son reliquias. Si encuentras uno, la has sacado por los 400. Pero tienes que investigar en algunas bibliotecas de las viejas.

Queda claro que así se llamaba –la Granja–, un programa de televisión de hace más de una década –el programa es del 2004 en Antena 3, España–, en donde un montón de ‘celebrities’ tenía que convivir juntos con todo lo que esto implicaba: choque de personalidades, carácteres y estilos (algunos venían de los deportes y de la farándula). Los ratings aumentaron, y la gente los vio compartir durante un tiempo. El programa fue un éxito en Chile, y donde quiera que se presentó en los países latinoamericanos. Todo comenzó en US en California en la CBS, en Studio City, aunque en Holanda comenzó en 1999. Puede decirse que ese programa fue histórico.

Dato: en Santo Domingo no tuvimos La Granja sino uno similar. Los “bulos” son esas noticias falsas que hablan mal de una persona, o que tienden zancadillas políticas. El bulo le decía adiós a Merkel. Todo esto demuestra que hay que tener cuidado con lo que nos entra en el celular. Sería una pena que la red de redes esté invadida por estos intentos de emitir noticias falsas y multiplicarlas. Todos los días nos entra mucha información. No podemos creer todo lo que se nos diga.

Nota: La novela de Orwell fue publicada en 1949. Con relación al programa de televisión, Big Brother fue el nombre utilizado también en otros países donde se trasmitió con éxito