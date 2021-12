Sueldo 13 y Steven Spielberg

En este mes en que la mayoría de los asalariados recibe su sueldo 13 (o regalía pascual), quiero sugerir, tanto a los cinéfilos a quienes les gusta la música como a los melómanos a quienes les gusta el cine, que aparten unos chelitos para que asistan a ver la nueva película de Steven Spielberg, "West Side Story", que se estrena desde el jueves 9 de diciembre en varias salas de cine.

Es la segunda adaptación cinematográfica del musical homónimo con canciones de Leonard Bernstein (música) y Stephen Sondheim (letras) y libreto de Arthur Laurents, basado libremente en "Romeo y Julieta", de William Shakespeare, trasladando la acción a un sector de Manhattan, el Upper West Side, en la Nueva York de los años 50 del siglo XX y transformando la rivalidad entre los Montesco y los Capuleto en rivalidad entre dos bandas juveniles de diferentes etnias: los Jets (de raíces europeas) y los Sharks (de origen puertorriqueño).

El musical fue concebido, coreografiado y dirigido por Jerome Robbins. Se estrenó en Broadway en 1957, recibiendo seis nominaciones a los premios Tony. Fue adaptado al cine por primera vez en 1961, ganando el Oscar a la mejor película del año y en otras nueve categorías, incluyendo la mejor actriz de reparto (Rita Moreno) y el mejor director (que en realidad fueron dos directores: Robert Wise y el ya mencionado Jerome Robbins). Ocupa el lugar 51 en la lista de las 100 mejores películas norteamericanas de todos los tiempos del American Film Institute.

Seis décadas después, la puertorriqueña Rita Moreno vuelve a estar presente en la nueva adaptación cinematográfica, no solo como actriz sino también como productora ejecutiva. Rita Moreno, quien cumple 90 años este 11 de diciembre, es una de las pocas artistas que han ganado los premios Oscar, Golden Globe, Emmy, Grammy, Tony y Peabody.

El LP con la versión original del montaje de "West Side Story" en Broadway de 1957 ocupó el puesto número 48 entre los más vendidos en la década de los 50 y el LP con la banda sonora de la película de 1961 ocupó el puesto número 25 entre los más vendidos en la década de los 60 (y ganó el Grammy en la categoría "Best Soundtrack Album or Recording of Original Cast from Motion Picture or Television").

Tres de las canciones de dicha banda sonora: "Somewhere", "America" y "Tonight", ocupan los puestos 20, 35 y 59, respectivamente, en la lista de las 100 mejores canciones de películas norteamericanas de todos los tiempos del American Film Institute. Tanto de esas tres como de otras canciones de "West Side Story" ("Maria", "I Feel Pretty", "Something's Coming", etc.) hay versiones grabadas por intérpretes tan diversos como los Bee Gees, Aretha Franklin, Barbra Streisand, Selena, Lola Flores, Gloria Estefan, Jon Secada, Phil Collins, Tom Waits, Johnny Mathis, Matt Monro, Bobby Darin, Sammy Davis Jr., Marvin Gaye, Andrea Bocelli, Plácido Domingo, José Carreras, Kiri Te Kanawa, Il Divo, Il Volo, Sarah Vaughan, Julie Andrews, Judy Garland, Dionne Warwick, Neil Diamond, Shirley Bassey, Nancy Wilson y un largo etcétera que incluye versiones instrumentales en jazz de la orquesta de Tito Rodríguez, Lalo Schifrin, André Previn, Oscar Peterson, Stan Kenton, Bill Barron, Cal Tjader, Manny Albam, Buddy Rich, Maynard Ferguson, Andy Durán, Bobby Sanabria, Alberto Favero, Dave Brubeck, Dave Grusin, Chick Corea, Earl Hines, George Benson, Wes Montgomery, J.J. Johnson, Cannonball Adderley, Marian McPartland, Claude Bolling, Gary Burton, la banda Nueva Manteca y el trío integrado por Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette, entre otros.

En el aspecto musical, la nueva adaptación cinematográfica cuenta con la participación de David Newman como arreglista y Gustavo Dudamel como director de la orquesta. La nueva coreografía es de Justin Peck. Encabezan el reparto Rachel Zegler y Ansel Elgort en los roles de María y Tony que en la primera versión encarnaron Natalie Wood y Richard Beymer.

Tanto Steven Spielberg como parte del elenco de la nueva versión estarán en un especial del programa de televisión "20/20" (titulado "Something’s Coming: West Side Story—A Special Edition of 20/20") por el canal ABC (que es el 130 en el Telecable de Altice), este domingo 5 a las ocho de la noche.

¿Cómo le habrá quedado a Steven Spielberg su "West Side Story"? ¿Cuál de las dos películas será nuestra preferida, la de 1961 o la de 2021? Ya muy pronto lo sabremos. Mientras tanto, veamos, en estos enlaces, trailers de ambos filmes:

https://youtu.be/-tK9tARX83Y

https://youtu.be/A5GJLwWiYSg