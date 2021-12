Sobre hormigón ligero y el límite de las formas I

En el año 2010 en plena crisis de la burbuja inmobiliaria en España, los directores Norberto López Amado, Carlos Carcas, dirigieron el documental cuyo título reproducimos en el encabezado de este artículo: How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster?

Con este título el documental tenía un éxito garantizado entre los miembros del gremio de la arquitectura e incluso entre los del gremio del interiorismo. Norman Foster (https://www.normanfosterfoundation.org/es/), el genio de la arquitectura contemporánea, considerado por muchos como el arquitecto más influyente del siglo XXI, era el protagonista del mismo…y más que el mismo, su obra. Foster ha explorado los límites de distintos materiales y no es precisamente el hormigón, el material más recurrente en el periplo de su carrera. No decimos aquí, que el hormigón no sea uno de los protagonistas de su obra, lo que decimos es que no se trata de una obra como la de Tadao Ando (http://www.tadao-ando.com/) en la que el hormigón es el eje central de la trama. Foster, si de algo ha sido representante, es de lo que en su día se llamó es el arquitecto de lo que en su día se llamó Arquitectura High Tech (https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_high-tech).

Este vuelta al título en menos de 80 segundos, cual si fuéramos unPhileas Fogg de los artículos divulgativos de arquitectura nos sirve para dejar plasmados, en la retina y la mente del lector, los extremos de una arquitectura, que en el siglo XXI tiene como objetivo optimizar recursos sin renunciar al mensajes. Desde Tadao Ando y su incontestable Iglesia de la Luz de 1989 (https://es.wikiarquitectura.com/edificio/iglesia-de-la-luz/), hasta Norman Foster y su nuevo Apple Park de 2017 (https://es.wikiarquitectura.com/edificio/apple-park/), la arquitectura busca “estar”, “contestar”y representar ideas y conceptos que interpreten su tiempo. En tal sentido esta vuelta al tema se reivindica cuando planteamos, de nuevo la pregunta de López y Carcas ¿Cuánto pesa su edificio?...y le agregamos esta otra de nuestra propia cosecha… ¿Con qué material pesaría menos?

La ingeniería de los materiales no ha parado de evolucionar y esto nos lleva de la mano, a los arquitectos, a niveles de soluciones constructivas que responden al tiempo que vivimos hoy, el de la optimización de los recursos, incluido el peso de los edificios. En trabajos como “Intervención a Fachadas Incendiadas con GRC” de la autoría de la Arquitecta peruana, Almendra Riveros Ruiz, nos encontramos con soluciones ingeniosas para solventar temas constructivos y de estructurales que antaño envolvían, nunca mejor dicho, materiales y soluciones de mucho más peso y compromiso constructivo y estructural.

¿GRC? ¿Qué es el GRC?

Luego de esta poética introducción, que responde al deseo del autor de colocar al lector en contexto dentro de la primera parte de este serie de artículo que iniciamos hoy, debemos aclarar el concepto central de la misma, el GRC (Glass Reinforced Concrete) o como le llaman en Estados Unidos de América GFRC (Glassfibre Reinforced Concrete). Para esto haremos esta serie de artículos, en forma de entrevista, a la arquitecta Riveros.

JC (Juan C. Sánchez González):

Arquitecta Riveros, ¿Qué es el GRC o GFRC?

ARR (Almendra Riveros Ruiz):

Es concreto reforzado con fibra de vidrio, formando así un componente o sistema acuoso, de cemento, arena y fibra de vidrio, resistente a la alcalinidad, obteniendo de esta manera piezas y/o módulos resistentes, que permiten gran versatilidad en las formas, colores y texturas.

JC (Juan C. Sánchez González):

Arquitecta, entonces ¿el GRC es una especie de hormigón aligerado con propiedades estructurales?

ARR (Almendra Riveros Ruiz):

La respuesta a priories que no, pero todo es matizable según la necesidad de proyecto. El GRC es un “material compuesto” altamente resistente a la flexión, tracción, impactos y al desgaste o erosión producidos por los agentes atmosféricos. En otras palabras es un “material compuesto” ligero pero resistente a las acciones y/o solicitaciones propias de los usos para los que se ha diseñado: cerramientos autoportantes y revestimientos de envolventes y fachadas, de rápida instalación y con mantenimiento casi nulo.

Continuará…