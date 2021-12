Sistema de las Naciones Unidas (1/8)

Antes de abordar el estudio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,para su mejor comprensión y aprehensión, aplicando el método deductivo, dedicaremos ocho entregas al Sistema Universal o Sistema de las Naciones Unidas.Hacemos énfasis en el método empleado, para este trabajo en particular, ya que compartimos el criterio de Kenneth Waltz, en el sentido que tanto el método inductivo como el deductivo que debe presidir al proceso metodológico de las Relaciones Internaciones (RRII), Waltz ha excluido la eficacia de ambos en los siguientes términos: “La construcción de teorías involucra algo más que el desarrollo de las operaciones lógicamente permisibles de los datos observados. Nada puede ser explicado por deducción, pues los resultados de la deducción se desprenden lógicamente de las premisas iniciales. La deducción puede ofrecer ciertas respuestas, pero nada nuevo; lo que se deduce ya está presente, o bien en las premisas mayores teóricas o en las premisas menores empíricas que se ocupan de las cuestiones observadas previamente. La inducción puede ofrecer nuevas respuestas, pero nada seguro; la multiplicación de observaciones particulares no puede respaldar nunca una afirmación universal. La teoría es fructífera porque transciende el enfoque hipotético-deductivo, que es necesariamente estéril. Tanto la deducción como la inducción son indispensables en la construcción de la teoría, pero su utilización combinada sólo da nacimiento a una teoría si emerge una idea creativa”.(Waltz, Kenneth “Theory of International Politics”, Addison Wesley Publisher, 1979).

Luego de varios encuentros entre los líderes de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, aún antes de ésta haber llegado a su fin y, después de una Gran Conferencia internacional, se firmó el 26 de junio de 1945, la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, California, EEUU, entrando en vigor el 24 de octubre del mismo año. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros, los cuales se obligan a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, pudiendo, en caso de frecuentes violaciones a los principios contenidos en la Carta, ser expulsados de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Además del Consejo de Seguridad, se establecen como Órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. De estos Órganos principales de la ONU y, según el orden que aparecen en la Carta, resaltaremos a continuación, en las primeras cuatro entregas, sus aspectos y competencias más relevantes, ya que los mismos, constituyen su Estructura desde su fundación en 1945; pero, debemos tener presente que la ONU fue creada con el objetivo fundamental de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Este objetivo, parte de una concepción integral de la paz, que no incluye sólo la sanción coyuntural de violaciones de la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, sino también el fomento del respeto de los derechos humanos, el desarrollo económico y social internacional, la cooperación internacional y el fomento de la libre determinación e igualdad de los pueblos como base de las relaciones amistosas entre las naciones. Para garantizar esta paz integral, se ha creado un complejo entramado de Organizaciones y Organismos de naturaleza universal y regional, que forma el llamado Sistema de las Naciones Unidas.A este entramado o sistema de Organismos especializados, le dedicaremos las últimas cuatro entregas de este trabajo.

La Asamblea General está integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas, en la actualidad 193, pudiendo discutir cualquier asunto o cuestiones dentro de los límites de la Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los Órganos creados por ésta. Puede hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. La Asamblea General puede llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, salvo lo dispuesto en el Artículo 12 de la Carta, el cual reza: “Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la Asamblea General, en cada período de sesiones, sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros de las Naciones Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos”.

La Asamblea General examina y aprueba el presupuesto de la Organización, asicomo los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con los Organismos especializados y examina los presupuestos administrativos de tales Organismos, con el fin de hacerles las recomendaciones correspondientes. Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine la Asamblea General. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se toman por el voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y con derecho al voto. Estas cuestiones comprenden: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria (el cual fue suspendido y será tratado más adelante), la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros y las cuestiones presupuestarias. Las decisiones sobre otras cuestiones, se toman por la mayoría de los miembros presentes y con derecho al voto. Cada Miembro de la Asamblea General tiene un voto.

La Asamblea General de las Naciones Unidas dicta su propio Reglamento y elige su Presidente para cada período de sesiones. La Asamblea General puede establecer los órganos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones, se reunirá anualmente en sesiones ordinarias, generalmente a partir del mes de septiembre y, cada vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los Miembros. El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro.