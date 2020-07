Servicio de la deuda pública de agosto a diciembre 2020 y el 2021

En este artículo analizo las condiciones y montos del servicio de la deuda en pesos y dólares, tanto los vencimientos de pago de intereses y como de principal. El objetivo es estudiar cómo aliviar la presión de desembolsos o gastos del Presupuesto Nacional, de manera de liberar recursos para nuevos gastos sociales e inversiones en obras, dentro de un contexto de alto déficit, pero manejable.

Ante la crisis económica que ha creado la pandemia Covid-19, es bien conocido el grave deterioro de las finanzas públicas, la caída de los ingresos tributarios y el déficit fiscal estimado para el año de RD$ 233,600 millones, o el 5 % del PIB. Es muy probable que, manteniendo los programas sociales de asistencia hasta diciembre, los planes de reactivación de empresas, hoteles e inversiones en obras, el estimado del déficit suba a 7-8 % del PIB, o RD$ 326,000-350,00 millones.

Esto significa que el Gobierno del Cambio tendrá que reprogramar sus ingresos, gastos y plan de inversiones en un nuevo Presupuesto Complementario y buscar nuevos ingresos tributarios y economías de gastos superfluos, nóminas y del servicio de la deuda pública, para poder generar recursos para ejecutar el necesario plan de reactivación económica y asistencia social y sanitaria. También tendrá que acudir a nuevas deudas y financiar la brecha de las cuentas externas en divisas de US$ 3,000 a US$ 4,000 millones. La situación es muy precaria, pero existen soluciones.

Reprogramación Selectiva por Renovación

El servicio de la deuda pública heredado es una carga onerosa para las finanzas del Gobierno Central, por el alto monto de intereses y cuotas de principal, tanto para los meses de septiembre a diciembre de 2020, como para todo el año 2021. Recomendamos tomar medidas para aliviar el servicio de la deuda y reacomodarla mediante renovaciones y nuevas emisiones que extiendan el perfil de la deuda y sus vencimientos, particularmente debido a que el déficit fiscal será mayor al programado de 5 %. Es decir, habrá más presiones fiscales y de divisas. Es, naturalmente, un tema sensible dado la naturaleza del mercado de deuda interno e internacional.

Los pagos de principal de la deuda interna y externa podrían ser renovados mediante el sistema de intercambio de deudas o “debts swaps”, que permita reenganchar los vencimientos del principal, que se tendrá que pagar de septiembre a diciembre de 2020 y todo el 2021, por estos 16 meses. Por otro lado, por ortodoxia financiera los pagos de intereses se deberán pagar puntualmente de la deuda externa e interna, pero mediante renovaciones, reenganches y “debts swaps”, por los menos durante el período de mayor emergencia de déficit del flujo de caja de la balanza de pagos.

Para esto existen varias medidas y acciones que se pueden adoptar sin comprometer los compromisos financieros y los mercados, ni afectar la imagen del nuevo Gobierno. Quizás ayude mucho a estas nuevas emisiones de renovación para mejorar el servicio de la deuda, el nuevo paradigma y flexibilidad de los organismos internacionales como el FMI, la banca mundial y el FED y Tesoro norteamericano, que seguro adoptarán planes de cooperación y financiamientos para los países emergentes afectados, para renovar y re-perfilar el servicio de la deuda.

Pagos Intereses de Agosto-Diciembre

De agosto a diciembre el país tendría un estimado que pagar calculado de Crédito Público de US$ 220.4 millones en intereses de la deuda en dólares y la cantidad de RD$ 21,151 millones en pago en pesos de la deuda interna. Los dos suman erogaciones por RD$ 34,351 millones que hay que desembolsar en cinco meses, que es una cifra elevada respecto al déficit fiscal existente.

Una propuesta podría ser realizar los pagos de intereses, mediante nuevas emisiones de bonos internos vía renovación y nueva deuda por el monto de los intereses a pagar de agosto a diciembre de 2020. Se pagarían los intereses puntualmente cada mes. Se justificaría por la gravedad del deterioro económico, el creciente déficit fiscal y la necesidad de invertir para reactivar la economía. Sé realizarían las siguientes acciones para el pago de los intereses;

Un programa de emisión de bonos internos por RD$ 21,151 millones para pagar el 100 % de los intereses mensuales en pesos de agosto a diciembre del 2020. Se podrían realizar mini emisiones por cada mes, para pagar los intereses. Esta acción ahorría en el flujo de caja presupuestario RD$ 21,151 millones. Una emisión colocada localmente de US$ 220 millones, (RD$13,200 millones), para pagar los intereses de la deuda en dólares de agosto a diciembre.

Pagos del Principal de Agosto-Diciembre y 2021

Para el período agosto a diciembre del 2020 no habrá pagos de principal. Tampoco se vencerán pagos de la deuda en dólares durante este período.

Para el 2021 hay un importante vencimiento de principal de US$ 500 millones de los bonos soberanos pagaderos en mayo 2021. Hay solo este pago de principal en este año. La propuesta sería otra nueva emisión para reperfilar el 100 % del principal de esos US$ 500 millones que se vencerán en mayo y, su vez, refinanciar el 100 % de los vencimientos en pesos de RD$ 13,000 millones, que se vencerán en junio de 2021. Se ahorrarían del Presupuesto un total RD$ 39,500 millones en este año.

Se necesita también que los organismos internacionales flexibilicen sus condicionalidades y permitan reestructuración concertada de las deudas con las instituciones multilaterales de financiamientos, como el BIB, Banco Mundial el FMI y otros, para que de paso den la señal de un nuevo paradigma financiero flexible, como sucedió en el G-20 en enero de 2009. El nuevo Gobierno y el país debe considerar estudiar la firma de un Acuerdo de stand-by con el FMI, que seguro será más flexible. Se podrían obtener de US$ 3,000 a US$ 4,000 millones y daría mucha credibilidad a los mercados nacionales e internacional. Al concertarse un plan de metas y objetivos.

En resumen, ambas operaciones para reestructurar los pagos de principal e intereses del último cuatrimestre ahorrarían RD$ 39,500 millones de pago de principal y RD$ 35,500 millones de pago de intereses. Lógicamente aumentaría la deuda este año por las nuevas emisiones para los pagos, pero permitiría navegar los primeros 16 meses de Gobierno y darle tiempo a que se recupere la economía y el sector privado, en particular turismo, zonas francas y la inversión extranjera.

Servicio de la Deuda de 2020-2024

Finalmente, para que se tenga una idea del servicio total de la deuda para todo el período de 2020 al 2024, hay que ver las altas cifras de pagos de intereses y principal para el cuatrienio entero.

Para el 2020 el servicio de la deuda en dólares y pesos asciende a US$ 1,321 millones, o RD$ 70 013 millones. Para el 2021 el servicio será US$ 1,364 millones, o RD$ 72,292 millones. Para el año 2022 el total del servicio será US$ 1,424 millones, o RD$ 75,472 millones. Para el siguiente año 2023 el servicio aumentará a US$ 3,972 millones, o RD$210,516 millones, una cifra poco manejable. Para el 2024 el servicio baja un poco a US$ 2,467 millones, o RD$ 130,751 millones.

Como se puede apreciar en el cuadro el servicio de la deuda de 2020 al 2024 es realmente alto y requiere de soluciones. Este es el problema del abuso de doce años de tantos endeudamientos en épocas de prosperidad de los gobiernos del PLD. Solo para el año 2023 el Estado deberá pagar US$ 3,972 millones, una suma muy onerosa. De ahí que el servicio de la deuda es un gran tema.

Debe comprenderse que las medidas y emisiones de renovación recomendadas son de carácter de emergencia frente al impacto tan negativo de la crisis económica global y dominicana creada por la epidemia del Covid-19. Es un escenario de excepción que requiere de medidas creativas dentro de la ortodoxia fiscal y monetaria y que mantienen el programa monetario, limita las presiones cambiarias, apoya la meta inflación y el equilibrio macroeconómico, tan básico e indispensable.