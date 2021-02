Saber, saber hacer y saber ser

(Ilustraciones del Dr. Odalís G. Pérez)

La formación de sujetos para saber vivir dentro del mundo de la virtualidad, conlleva modificar los planes curriculares de nuestro Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y/o grados, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En un país como el nuestro, subdesarrollado y dependiente, enmarcado en la línea de pobreza y falencias educativas y culturales, propias del tercer mundo, si en verdad se quiere una sociedad más inclusiva, abierta y democrática, se ha de iniciar por la educación del sujeto, desde antes de que este vea la luz del mundo, desde el inicio de gestación. No de asombre, amigo lector, es así...desde el inició de gestación, lo que implica, educar, primero, a la familia.

La sociedad globalizada demanda la construcción o la formación de un sujeto en el saber, en el saber hacer y en el saber ser.

Hay que abandonar ese proceder de seguir fornando sujeto para ser "empleados" y depender de un empleo. Formemos para que el sujeto sea su propio "jefe", y para que aprenda a "ser jefe". Cuando expresó el concepto "jefe", quiero decir líder, dirigente emprendedor, trabando para su propia empresa.

Todo ese proceso en la formación del nuevo sujeto, ha de induciendo al nuevo humanismo que requiere el mundo de hoy, en un contexto global virtualizado, interconectado y apegado de cambios inmediatos, repentinos, dentro de la generación de nuevos conocimientos.

Los Estados latinoamericanos y caribeños, están compelidos a cambiar de rumbo de manera urgente. Es el momento de procurar transformar su deficiente sistema educativo. No podemos seguir por este sendero de precariedades espirituakes y materiales, hoy, puestas en evidencia de manera directa y desnuda, por la inesperada llegada del COVID-19, el cual, al convertirse en pandemia, ha obligado a que nuestros del área, no puedan seguir ocultando sus brechas digitales en económicas educativas, culturales y de objetivas políticas de salubridad .

Ha llegado el momento de formar desde el desarrollo de competencias en el sujeto, donde el saber hacer,se junte con el saber, para producir conocimientos; donde saber y saber ser, nos permitan desarrollar actividades y valores, y donde saber hacer, más el saber ser, nos permitan desarrollar habilidades en los sujetos.

Si tanto aman a la educación, algunos de los empresarios de educa, porque no atacan también para realizar el rediseño currricular que se aproxime, cada día más, a responder a las necesidades de esta nación. Por qué no reclaman que vuelva la filosofía a nuestros espacios educativos y más allá de nuestras escuelas. Por qué no protestan porque cada dìa reducen más y más la presencia de la literatura, en nuestro rediseño curricula, al ser sustituida por recetas culinarias.

¿Por qué algunos de los empresarios de EDUCA no salen a las calles a reclamar que vuelva la educación hostosiana a las aulas y a los hogares dominicanos?

¿Por qué algunos empresarios de EDUCA no se empeñan tanto en la formación del saber, del saber hacer y el saber ser? Porque eso contribuye al mejor pensar, al mejor aplicar y al mejor actuar, en este presente enfermizo que amerita de hombres y mujeres que intervengan su espacio existencial de una manera crítica y transformadora.

¿Qué ha de saber, el sujeto de hoy? Ha de saber aplicar o poner en práctica su saber. Queno sea un saber para acciones repetitivas y/o monorìsticas.

¿Qué ha de saber hacer, el sujeto de hoy? Ha de dominar los saberes propios de su formación, como ente reflexivo, creativo, crítico y propositivo.

¿Cómo ha de ser, el sujeto de hoy? El sujeto de hoy, ha ser un sujeto ético, comprometido con sí mismo y con su contexto vivencial, ha de ser transparente, propositivo, reflexivo, crítico, autocrítico, no conformista, ha de ser revolucionario, solidario y propositivo.

Por eso es que un nuevo rediseño curricular en el Sistema educativo nacional, ha de implicar asumir el vínculo del maestro y del discentes como UN COMPARTIR DE SABERES, desde un DELEITAR enseñando y un ENSEÑAR deleitando