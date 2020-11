Reporte de trata pone en riesgo República Dominicana

Además de todo lo sucedido durante este año, hay otras malas noticias para República Dominicana que podrían tener consecuencias notablemente negativas a corto plazo, y lo peor es que al parecer nadie le ha prestado suficiente atención. Se trata de la degradación del país en el Informe anual sobre la trata de personas que el Departamento de Estado de los Estados Unidos elabora cada año. Los resultados no son buenos.

Este informe analiza los esfuerzos de cada país para combatir la trata de personas, dividido en tres grupos temáticos: prevención, persecución y protección de la víctima. Al concluir el estudio los países se clasifican en cuatro niveles, tomando en cuenta la efectividad de la investigación, el proceso judicial de casos de trata de personas, la atención a los sobrevivientes y la concientización de la sociedad sobre el tema:

Nivel 1: Países cuyo gobierno ha cumplido íntegramente con los estándares mínimos establecidos por el Trafficking Victims Protection Act (TVPA)¹.

Nivel 2: Países que no cumplen plenamente con los estándares mínimos establecidos por el TVPA, pero están haciendo esfuerzos significativos para cumplir con estos estándares.

Nivel 2 - Lista de vigilancia: Países en los que el gobierno no cumple completamente con los estándares de TVPA y el número estimado de víctimas de trata de personas es muy significativo o está aumentando significativamente y el país no está tomando acciones concretas. No se realizan suficientes esfuerzos para combatir las formas graves de trata de personas, incluyendo el aumento de las investigaciones, enjuiciamientos y condenas.

Nivel 3: Países que no cumplen completamente con los estándares mínimos de TVPA y no están haciendo esfuerzos significativos para cumplir los requerimientos establecidos.

República Dominicana, luego de permanecer en el Nivel 2 durante 9 años, fue degradada al Nivel 2 Lista de vigilancia, lo que además de dañar la reputación del país, podría a corto plazo, traerle graves daños económicos si no presenta una respuesta firme y rápida. En el caso de Dominicana, así como en varios países de la región, lo que está detrás de la mayoría de los problemas que enfrentan las autoridades es la escasez de una fuente permanente de recursos que haga posible que estas organizaciones puedan planificarse y trabajar.

En torno a la situación de los principales países de Latinoamérica, según el Informe sobre la trata de personas 2020, en el estrato más alto solo se encuentran Argentina, Chile, Colombia y Guyana. En el Nivel 2 están algunos países como: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay, entre otros. Y en la Lista de vigilancia, solo la pequeña Belice nos acompaña. Finalmente, en la última capa está Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Pero ¿cómo nos pasó esto a nosotros? República Dominicana estuvo por última vez en la Lista de vigilancia en 2011 y solo por un año. A partir del año siguiente subió al Nivel 2 y permaneció allí hasta 2020 en el que volvió a bajar, según las razones expuestas en el reporte²:

En general, el gobierno no mostró mejoras importantes en comparación con el período del informe anterior. Existen dudas sobre la validez del número de víctimas identificadas en el informe de las investigaciones de funcionarios cómplices en los casos de trata de personas.

El gobierno no identificó a individuos vulnerables a indicadores de trata de personas. El gobierno condenó a menos tratantes que en años anteriores y algunas sentencias no fueron debidamente interpretadas.

¿Por qué es tan grave estar en esta situación? En primer lugar, es importante señalar que según TVPA, si República Dominicana permanece en esta situación durante 2 años, en el tercer año será degradada automáticamente al Nivel 3.

El TVPA es la norma que establece los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. De acuerdo con dicha legislación, cualquier país que se encuentre en el Nivel 3 sufrirá una serie de restricciones en cuanto a la posibilidad de recibir inversiones estadounidenses, lo que afectaría proyectos de cooperación y financiamiento actuales y futuros entre los Estados Unidos y República Dominicana.

Es importante que el Gobierno dominicano responda a las recomendaciones contenidas en el informe, no solo con la intención de mejorar su situación frente al Gobierno de los Estados Unidos y evitar la consecuente pérdida de inversiones, sino sobre todo porque tales acciones incrementarán la lucha contra la trata de personas en República Dominicana, lo que evitará y minimizará el sufrimiento de tantas víctimas.

José Monteiro es director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana.

Notas:

¹Acto de Protección a las Víctimas de Trata.

²Departamento de Estado de Estados Unidos. (2020). Informe sobre la trata de personas Republica Dominicana. Recuperado en: https://do.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/281/2020-Informe-Sobre-la-Trata-de-Personas-Republica-Dominicana-1.pdf