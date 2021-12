Queja sobre el café y comentario sobre cuota condominios

En Twitter participé en dos comentarios sobre el aumento del precio de un paquete de café y de las cuotas de condominio. El primero es sospechoso de tener su veneno: una foto de una libra del café más popular en un estante de supermercado con etiqueta que indicaba el precio en 250 pesos y la invitación abierta a comentar “¿cuánto costaba la funda antes del cambio?”. El mensaje surge en la misma semana que un medio propiedad de un funcionario de la pasada administración realizara un breve video explicativo sobre la inflación por grupo de bienes, la ponderación de los artículos y el impacto del aumento del nivel de precios en los pobres.

Es probable que el comentario del tuitero sea sincero, que el negrito de la mañana se siente amargo por el alegado alto aumento de precio con las nuevas autoridades, pero de lo que no hay duda es que la oposición convertirá la inflación en anatema para el gobierno. Buscará mostrar a los votantes que la ahora inalcanzable canasta básica es culpa del gobierno que no controla los precios, en un afán evidente de impulsar a la adopción de fijar precios para que termine de cavar su propia tumba. Nada mejor para la oposición que la repetición de mandar al cementerio a otro centenar de personas que protestan por el descontrol de precios quemando comercios, algo a lo que me he referido en artículos anteriores.

Le respondí al tuitero que esa misma foto para la fecha ocurre el cambio de administración mostraría un precio de 248.27 pesos, en el supuesto que el de ese establecimiento coincidiera todos los meses con el precio promedio con que el Banco Central construye su índice de precio. En su mensaje no hay referencia del supermercado o colmado en que tiró la foto y, obvio, tendríamos diferentes precios si se tratara de una tienda en un aeropuerto o zona turística que en la Feria Ganadera. El Banco Central registra los precios en diferentes tipos de establecimientos y calcula promedios que permiten construir series en forma de índice por quintiles de ingresos y por regiones. En su portal, sin embargo, sólo tiene disponible el índice mensual del café y de todos los bienes y servicios de la canasta básica, que es la información permite responder, con el supuesto indicado, que el aumento ha sido de 1.73 pesos.

Pero antes de hacer el cálculo observen la primera imagen donde se muestra que las variaciones de precios más importantes del café ocurrieron en la pasada administración. La línea azul corresponde a la variación mensual del IPC del café uniendo los datos para ambas canastas, donde la nueva inicia a partir de octubre 2020, y la amarilla la del IPC, el general con todos los bienes. En lo que correspondería a la nueva administración, los cambios en el índice mensual del precio de la libra de café son inferiores a los del IPC. Este no es válido, entonces, para la campañita que viene por ahí resucitando la de “¿Quién te subió el pollo, el arroz y el pan?” con la que se seguirá sembrando ignorancia en la interpretación de información económica.

En la segunda imagen encontramos la evolución del índice general y el del café para ambas canastas. La de la izquierda muestra que para juntarse en septiembre del 2020 con la misma cantidad de polvo de café que se compraba en diciembre 2010 por 100 pesos había que cantearse en la caja con 195.8 pesos, es decir, en esos diez años casi se duplica el precio de la libra de otro de los “preciados líquidos”. El de la derecha muestra los datos para la nueva canasta donde el café tiene un índice de 100.8 en noviembre del 2020 y de 101.5 en octubre 2021, una variación acumulada de 0.694% entre las dos fechas, dato que permite calcular el precio y el aumento con que se responde la pregunta del tuitero cafetero: 248.27 y 1.73, de nuevo, si el precio de 250 la libra de su foto es el que corresponde al precio promedio por establecimiento que tiene, pero no publica por razones entendibles, el Banco Central.

El comentario sobre los condominios completo se queda para la próxima entrega. Aquí simplemente adelantamos que Servicios Mantenimiento de Vivienda es uno de los debutantes en la nueva canasta y que salió representativo para todos lo quintiles de ingreso y todas las regiones. La variación acumulada del IPC nos indica que lleva un aumento de 4%, si su cuenta de mantenimiento en noviembre era 5,000 pesos, hoy estará pagando 5,200 pesos. Pero más el próximo lunes, si Dios lo permite