¿Qué papel le corresponde a quien usa su nombre para actividades?

¿Se puede impunemente usar el nombre de cualquiera para lo que sea?

El autor en enero 2021.

Mientras alguien vive, de vez en cuando, si quisieran utilizar su nombre para cualquier actividad, sea o no cultural: ¿No sería elegante consultar a la persona o a sus familiares, si ha muerto?

Regularmente se estila agradecer que se recuerden de uno para cualquier homenaje o actividad. Sin embargo, por simple cortesía, debería consultarse.

Por ejemplo en mi pueblo natal, Pimentel, se nos ha consultado y hemos podido dar alguna opinión. Empero, en la capital de mi provincia, el senador Franklin Romero, ha llamado a un concurso literario con nuestro nombre, como una forma de homenajearnos por el Premio Nacional de Literatura y nos enteramos por un amigo literato y por los periódicos, pero no nos consultaron.

Nos enteramos que hay bibliotecas y talleres literarios igualmente sin siquiera notificárnoslo.

Por tradición nunca se consulta a las personas si eso les gustaría, sino que al tomarlo por sorpresa, se espera que se agradezca.

Veamos lo del Concurso Literario.

Por lo menos las bases pudieron ser remitidas antes de su difusión.

Todo el mundo sabe que a nosotros no nos gusta la publicidad, que disfrutamos el anonimato. Que nos sentimos bien pasando inadvertidos entre la multitud. Que mi reacción cuando me llamaron sorpresivamente que me habían otorgado un premio, que nunca busqué, ni pensé que lo mereciera, lo primero que le dije a mi hija Taiana fue: “Me jodí”. En cierto sentido lo sentía. Por suerte o por desgracia, nunca se sabe, la pandemia ayudó a que el asunto pasara más o menos normal, hasta que otros acontecimientos sedaron un poco el ambiente cultural, pero me distrajo, me sacó de la rutina, y a mi edad no se puede perder el tiempo. Cierto que me comprometió a mejorar mis producciones, a fijarme más en mis errores.

Naturalmente, hemos agradecido a los miembros del jurado, a la Fundación Corripio, sobre todo las muestras de solidaridad, las felicitaciones sinceras, sobre todo de viejos y queridos amigos y de personas desconocidas, empero, sobre lo del concurso, creo que estamos a tiempo de precisar algunas cosas.

El concurso Manuel Mora Serrano de la Provincia Duarte

He aquí las bases, del dicho concurso:

a) La recepción de las obras solo estará disponible en la oficina senatorial en su horario de trabajo hasta el 30 de octubre. b) El participante debe ser dominicano, nacido en la provincia Duarte. En caso de haber nacido en otra provincia o ser extranjero, debe tener un mínimo de cinco años residiendo en la provincia Duarte. c) Los géneros literarios son: poesía, cuento y ensayo. d) Los concursantes deben depositar dos sobres: un (1) sobre que contenga la copia original de la obra con seudónimo, una (1) biografía breve y una (1) hoja que contenga su nombre completo, seudónimo, correo electrónico, número de teléfono y una (1) copia de cédula de identidad y electoral. El otro sobre debe contener tres (3) copias de la obra a presentar firmadas únicamente con seudónimo. e) Las obras deben ser inéditas, es decir, no se aceptarán obras que hayan sido publicadas en papel, revistas digitales, ni en ningún otro medio (entiéndase Facebook, Instagram, etc.). Los géneros cuento y poesía, exceptuando ensayo, serán de temática libre. f) Las obras deben ser entregadas en hojas mecanografiadas en formato 8.5 x 11, tipografía Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio. g) Los textos con faltas ortográficas quedarán automáticamente descalificados. h) Se nombrará un jurado por cada uno de los géneros, entre escritores de reconocida trayectoria en la vida nacional. i) Una vez el jurado haya dado el veredicto sobre las obras concursantes, se identificarán los seudónimos en un acto que constará con la presencia de un notario. j) El premio podrá ser declarado desierto por el jurado, cuyas decisiones son inapelables. k) La participación de este concurso implica aceptar el veredicto del jurado. l) Después de la entrega de los premios, los autores que no resultaran ganadores, podrán retirar los originales en la oficina senatorial. m) Los premios serán entregados en un acto público a efectuarse en el municipio de Pimentel.

Aspectos particulares: Poesía

Debe ser un (1) poemario con un mínimo de 150 versos.

Se concederá un premio único de 50,000 pesos y diploma.

Aspectos particulares: Cuento

Se premiará un (1) cuento con una extensión máxima de 25 páginas y un mínimo de 3.

Se concederá un premio único de 50,000 pesos y diploma.

Aspectos particulares: Ensayo

Un ensayo cuyo tema será basado en una de las obras de Manuel Mora Serrano.

3.- Nuestras observaciones al concurso

Cuando fui el primer rector de la universidad en fundación en San Francisco de Macorís, sugerí que se llamara Universidad Nordetana, y fue aprobado.

De ahí que haya sido una posición nuestra el haber pedido a las autoridades y a las personalidades de San Francisco de Macorís, que dejen el provincialismo y se constituyan en regionalistas, que aprovechen la situación estratégica como ciudad principal del Nordeste y piensen en grande. Por lo tanto, el concurso podría abarcar la región entera: además de Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Lo segundo es la imprecisión de dónde entregar los originales. Se habla de la Oficina Senatorial sin distinguir que tiene una en San Francisco y otra en Santo Domingo.

Lo tercero es lo de la faltas ortográficas que consideramos súper abundante, en un país donde los primeros que las cometen son los maestros. Me gustaría ver si apareciera un Juan Sánchez Lamouth con algún poema genial y porque cometiera un desliz, siempre superable en su premiación y en su publicación, se le negara el premio siendo el mejor, porque la poesía está más allá de las palabras. Ni hablar en cuanto a los demás géneros.

En cuando a la poesía, no puede negarse que el poema en prosa es tan poético como el versal. Por lo tanto debería indicarse claramente. Una serie de poemas en prosa podría ser único o mezclarse con los versos. La cantidad de páginas, con no menos de tantas líneas en cada caso sería mejor.

Como estamos ante un acontecimiento cultural, y se trata de la ciudad capital de la provincia, estas notas, salvo lo provincial por regional, lo de eliminar lo de las faltas, lo de que se pueda depositar en ambas oficinas, lo de la poesía que pueda ser en prosa, esa es nuestra posición, empero, como no se nos consultó, me parece que debería precisarse lo de la entrega de originales. En cuanto al ensayo, nuestras obras son difíciles de conseguir, casi todas agotadas. Informamos a los interesados, que hemos autorizado al Archivo General de la Nación a difundir las que tenían o las que escribiera, en forma virtual o como quisieran. De modo que algún interesado podría acudir allá.

Por lo demás, no recuerdo haber conocido al Senador de la provincia, empero, a pesar de lo dicho más arriba, me siento honrado con que escogiera mi nombre para ese concurso, que hasta donde recuerde, me parece que es el primero que abarque esos géneros, o si es el primero de la provincia Duarte