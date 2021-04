¿Qué es la privacidad?

Hoy en día la privacidad en el mundo digital puede ser desde datos personales de usuarios hasta comportamiento del usuario. Estos tipos de información son diferenciados como información sensible e información no sensible. Toda aquella información sensible es la que contiene fecha de cumpleaños, dirección del hogar del usuario, número de identificación (cédula), número de tarjeta de crédito u otros tipos de información que pueda comprometer a un usuario. En el caso de la información no sensible son aquellas como identificador de un navegador (user-agent), dirección IP pública, clic a enlace, me gusta u otras informaciones que no logren identificar al usuario o comprometerlo.

Ya entendiendo los diferentes tipos de información que existe y cuales son aquellas podemos entender la importancia de cada una. Es aquí donde viene la controversia de WhatsApp con la invasión de privacidad del usuario; esto quiere decir que ellos almacenarían la actividad de un usuario es decir identificar lo que encuentra el usuario interesante y lo que no le interesa. Es por este tema que viene el debate si todo tipo de información debe ser considerado sensible o no. Por el simple hecho que información no sensible puede convertirse en información sensible. Ejemplo: si una compañía puede tener información del comportamiento de sus usuarios sobre qué producto le gusta más de esa compañía y a la vez tener información de producto que más le interesa de su competencia; esto si decimos que la información final para esta empresa es clasificada sensible. Esta compañía obtuvo su información sensible a través de recolección de información no sensible.

Con esto podemos entender cuál es el debate controversial en las plataformas sociales como Instagram, WhatsApp, Signal, etc. Al final, la privacidad no es una línea recta que define qué es información sensible o no, sino que la información que puede comprometer a los usuarios para bien o para mal. Es por esto que siempre debemos de recordar que plataformas sociales y mensajería gratuita siempre recolectará información del usuario por el simple hecho que es su modo de operar